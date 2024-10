A Dovbyk risponde Mota: un punto a testa per Monza e Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Monza a Roma pareggiano per 1-1 nella sfida valida per la 7ª giornata di Serie A grazie alle reti di Dovbyk e di Mota. Un punto a testa in una sfida giocata a viso aperto, molto fisica e con occasioni sia da una parte che dall’altra. Nel primo tempo al 15’ i giallorossi si vedono annullare la rete del possibile vantaggio, realizzata sempre da Dovbyk, per posizione di fuorigioco dell’ex Girona al momento della conclusione di Koné. I giallorossi salgono a quota 10, raggiungendo Atalanta ed Empoli, per i brianzoli, invece, ultimo posto in classifica con il Venezia a quota 4.

Le scelte dei due allenatori

Alessandro Nesta conferma gli stessi dieci giocatori di movimento che sono usciti sconfitti dalla sfida contro il Napoli di domenica scorsa, cambiando solo fra i pali: fuori l’infortunato Turati, dentro Pizzignacco. Ivan Juric cambia sei elementi rispetto alla sconfitta con l’Elfsborg, confermando lo stesso undici che ha sconfitto il Venezia: davanti, a fianco di capitan Pellegrini, c’è Soulé al posto di Dybala, dietro all’unica punta Dovbyk.

Primo tempo

Dopo un ottimo avvio della Roma, al 15’ arriva la prima palla gol del match: Koné riceve e sfondando dal limite centra in pieno il palo, sulla ribattuta si fionda Dovbyk che da pochi passi centra ribadisce in rete dopo aver centrato la traversa ma il direttore di gara prima e il Var poi, annullano la rete del vantaggio ospite.

D’un tratto la partita si accende: al 17’ Maldini, servito da Pessina, sotto gli occhi di papà Paolo da pochi passi col mancino prova, da dentro l’area, a sorprendere di potenza Svilar sul primo palo, con un ottimo riflesso il portiere serbo salva il pari deviando in corner.

Alla metà del primo tempo, il capitano dei giallorossi Pellegrini ha, in pochi secondi, una doppia chance per andare al gol: prima dal limite il numero 7 calcia di collo esterno e la palla esce a fil di palo; poi, imbucato da Koné si ritrova a tu per tu davanti a Pizzignacco ma l’ex Sassuolo, clamorosamente, spara a lato col piattone, in quella che è l’ultima vera occasione dei primi 45’ di gioco, visto che nel finale della prima frazione ambedue le formazioni ci provano ma senza impensierire i due estremi difensori.

Secondo tempo

Dopo un buon avvio da parte dei brinazoli, i primi due squilli della ripresa sono della ROma: al 56' Cristante filtra per Dovbyk che da dentro l'area fa la sponda per Pellegrini, il capitano calcia forte di prima intenzione ma centrale, Pizzignacco è attento e con l'aiuto della sua retroguardia mantiene inviolata la porta; al 58' Dovbyk viene servito sulla corsa da Soulè e dopo essere entrato in area avversaria col piatto prova a battere Pizzignacco sull'uscita, palla alta sopra la traversa.

Al 61' passa la Roma alla terza occasione consecutiva con Dovbyk. Cristante verticalizza per l'ennesima volta verso l'ex Girona che, a differenza della conclusione precedente, dopo aver vinto il duello contro Marì, si porta il pallone in giro per l'area di rigore avversaria e, dopo aver trovato lo spazio giusto con due finte, incrocia col sinistro battendo Pizzignacco e realizzando il terzo gol stagionale con la maglia giallorossa.

Alla prima vera occasione della ripresa la pareggiano i brianzoli quando siamo al 70': Maldini riceve e illumina allargando per Carboni che di prima la mette forte e tesa in mezzo, Svilar tocca ma non allontana e Mota, entrato da poco, tutto solo sul secondo palo di piatto appoggia comodamente a porta vuota riequilibrando la sfida.

Gli ospiti vanno nuovamente vicino al vantaggio al 76' con Koné: Dovbyk viene servito in profondità, allunga per il compagno che prova il tiro a giro con il destro, la conclusione del francese esce di poco alla sinistra della porta difesa da Pizzignacco, in quella che è l'ultima vera occasione del match.

Il tabellino

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Pereira (73' D'Ambrosio), Bianco (63' Mota), Bondo, Kyriakopoulos; Maldin (89' Caprari), Pessina; Djuric. Allenatore: Alessandro Nesta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño (71' Hermoso); Celik (86' Baldanzi), Cristante, Koné, El Shaarawy (20’ Zalewski); Soulé (71' Pisilli), Pellegrini (86' Shomurodov); Dovbyk.

: Ivan Juric: 61' Dovbyk (R), 70' Mota (M): Soulé (R), Kyriakopoulos (M), Djuric (M), D'Ambrosio (M): Federico La Penna (Roma 1)