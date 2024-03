Dramma durante Boca-Estudiantes: convulsioni e collasso per Altamirano, partita sospesa

Continua ad aumentare in modo preoccupante il numero di malori in campo tra i calciatori: l'ultimo drammatico episodio si è verificato durante la prima frazione di gioco del match valevole per la Copa de la Liga Profesional che vedeva contrapposte l'Estudiantes e il Boca Juniors: il nazionale cileno Javier Altamirano, 24 anni, è crollato sul terreno di gioco in preda alle convulsioni, e la partita è stata sospesa, ma per fortuna, nonostante il grande spavento, il centrocampista ha ripreso conoscenza e si trova tuttora ricoverato in ospedale per comprendere cosa abbia causato l'improvviso collasso.

Tutto è avvenuto in modo molto rapido intorno al 27esimo minuto del primo tempo, quando Altamirano è letteralmente crollato a terra, iniziando a strabuzzare gli occhi e ad essere colto da convulsioni: in suo soccorso si sono subito precipitati i compagni di squadra dell'Estudiantes Santiago Ascacibar e Enzo Perez, che hanno rivolto ampi cenni alla panchina affinché intervenisse lo staff medico del club di La Plata. Il centrocampista cileno è stato assistito anche dal personale medico del Boca Juniors, in attesa dell'arrivo di un'ambulanza che lo trasportasse d'urgenza in ospedale.

Caricato a bordo del mezzo, il 24enne ha raggiunto l'Istituto medico platense, mentre compagni di squadra e avversari, in lacrime, rientravano negli spogliatoi in attesa di comprendere le condizioni del collega: la partita è stata quindi temporaneamente sospesa. Claudio Tapia , presidente della Federcalcio argentina, ha contattato l'arbitro Fernando Echenique per chiedere la sospensione definitiva del match nel caso in cui Altamirano fosse in gravi condizioni o se i giocatori non se la sentissero di tornare in campo per concludere l'incontro a causa dello choc.

Per fortuna, dopo qualche minuto, l'altoparlante dello stadio ha diffuso una buona notizia, spiegando che il 24enne cileno era cosciente. A rendere più drammatica la situazione il fatto che sugli spalti ci fosse anche la moglie incinta del calciatore. Nessuno dei presenti, comunque, aveva lo spirito giusto per riprendere il match, per cui i capitani delle due squadre José Sosa e Edinson Cavani hanno deciso di comune accordo di rinviare la partita. "È molto difficile, entri nello spogliatoio e i ragazzi piangono e urlano, in quel momento nessuno sa niente" , ha dichiarato l'allenatore dell'Estudiantes Eduardo Dominguez. "Adesso l'hanno stabilizzato, si faranno gli esami e vedremo perché è successo".

Altamirano, che ha avuto altre convulsioni durante il trasporto in ospedale, è tuttora ricoverato per effettuare una serie di accertamenti e coprendere le origini del suo malore.