"Non ho la forza di alzarmi dal letto": il dramma di Osvaldo

È un periodo estremamente difficile, quello che sta attraversando ultimamente l'ex attaccante di Inter, Juventus, Roma, Fiorentina e della Nazionale azzurra Daniel Osvaldo, alle prese con una profonda depressione e con la dipendenza da droghe e alcol. È lo stesso 38enne a rivelare su Instagram ai propri follower cosa sta accadendo nella sua vita, e lo fa con un video nel quale parla col cuore in mano spiegando tutte le sue debolezze e chiedendo scusa a quanti siano rimasti coinvolti dalla sua "autodistruzione".

"È tanto tempo che sto lottando contro una depressione molto forte, che mi sta influenzando parecchio in alcune dipendenze, l'alcol e la droga" , rivela Osvaldo, con la voce rotta dal pianto, "ma la verità è che sento di essere in un momento in cui la vita mi sta sfuggendo dalle mani e niente...questo è quello che volevo raccontarvi e condividere con tutti voi" . "Ora sto facendo un trattamento psichiatrico, prendo dei farmaci, e ho una malattia ben specifica" , prosegue l'ex calciatore, "mi manca l'autostima, soffro di depressione e molte volte torno a cadere nelle mie debolezze, e a causa della rabbia precipito nell'autodistruzione, e tutto questo ovviamente colpisce in modo pesante anche tutte le persone che mi circondano".

La forza di reagire manca, così come mancano le energie e gli stimoli, rivela ancora il 38enne. "Praticamente in questo momento vivo da solo, chiuso dentro la mia casa. Non vado mai da nessuna parte e non combino nulla di costruttivo per la mia vita" , confessa. "Qualche volta non trovo neppure la forza per alzarmi dal letto, perfino di lavarmi in alcune circostanze. Sto cercando di raccontarvi tutto questo perché sono convinto che in effetti l'unica maniera per uscirne sia che le persone sappiano quello che sto passando" , considera Osvaldo.

"Non ho un lavoro stabile, non guadagno" , aggiunge ancora, "i soldi non durano per sempre, ma non mi importa se muoio povero...sto diventando povero nell'anima e mi allontano dalla gente che amo..." . Guardarsi indietro non aiuta, e anzi acuisce ancora di più il suo dolore: "Nel passato sono stato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. Questa è una persona che non riconosco" , singhiozza l'ex attaccante.