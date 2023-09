Dramma a Panama: calciatore della nazionale ucciso in una sparatoria

Il difensore della nazionale di calcio del Panama Gilberto Hernandez è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante una sparatoria nata, presumibilmente, a causa di un regolamento di conti tra locali trafficanti di droga. L'episodio si è verificato durante la serata della scorsa domenica 3 settembre nella città di Colòn, sita sull'isola di Manzanillo, all'ingresso del Canale di Panama, nel Mare delle Antille. Nel conflitto a fuoco sono rimaste inoltre ferite altre sette persone.

È stata la polizia panamense ad annunciare la tragedia, spiegando che Gilberto Hernandez, calciatore 26enne del Club Atlético Independiente de La Chorrera, era deceduto durante un assalto effettuato da una banda di sconosciuti. Gli uomini erano arrivati a bordo di un'autovettura, dall'interno della quale avevano aperto il fuoco. Il bilancio è di un morto e sette feriti, e le modalità di esecuzione del raid sembrano essere ricollegabili a un regolamento di conti tra narcotrafficanti: un episodio, purtroppo, molto frequente a Colòn dove, dall'inizio dell'anno, sono morte in questo modo più di cinquanta persone.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, i killer sono arrivati a bordo di un taxi: una volta raggiunto il loro obiettivo, un gruppo di persone che stazionava alla Calle 5 di Avenida Herrera, ha iniziato a sparare, seminando il panico tra i presenti.

Le forze dell'ordine hanno tratto in arresto un individuo sospettato di essere coinvolto nell'omicidio: la dichiarazione è arrivata dal vice commissario Hermogenes Argüelles, capo della polizia della regione di Colon, il quale, tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli, essendo le indagini tuttora in corso. Ancora non è dato sapere se fosse proprio Gilberto Hernandez l'obiettivo del commando, oppure se sia rimasto coinvolto suo malgrado in modo accidentale nella sparatoria.

Il padre del difensore della nazionale panamense ha lanciato un appello, chiedendo ai giovani della città di "fermare la violenza" e alla polizia di dare avvio a dei "progetti per salvare i giovani da questa brutta situazione che sta vivendo il paese".