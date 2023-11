Dua Lipa tifa Palermo? Cosa c'è dietro lo scatto che fa impazzire i tifosi

Dua Lipa con la maglia del Palermo: la famosa popstar ha sfoggiato sui social network una maglia rosanero mandando in estasi i tanti tifosi del club siciliano.

Che ci fa Dua Lipa con la maglia di Brunori e compagni? È la domanda che si sono posti e fan rosanero e non solo, quando la foto ha iniziato a fare il giro dei social. Ebbene la risposta è semplice: l'artista inglese di origini albanesi-kosovare è stata scelta come testimonial di Puma e ha lanciato, insieme al noto brand, una nuova scarpa, la "Puma Mayze Dua Lipa". La versione rosa delle scarpe, visibile nello shooting di "Foot Locker Europe", ha spinto l’azienda a sponsorizzare anche la maglia del Palermo, anch’essa di marca Puma.

Lo scatto che immortala l'artista conosciuta in tutto il mondo con la divisa rosanero è stato prima pubblicata da "Foot Locker Europe" e poi condiviso anche sulle pagine social del club di viale del Fante: "Dua Lipa knows what’s up! The Puma pink Palermo is the way to go" , ha scritto il social media manager del Palermo Fc, che tradotto in italiano suona più o meno così: "Dua Lipa la sa lunga! La Puma Palermo rosa è la strada da seguire!".

A quel punto i tifosi rosanero hanno subito riempito il post Instagram di commenti a favore della popstar. C'è chi spera in un suo concerto in città. "Concerto 2024 allo stadio Renzo Barbera! Io ci credo!". " Già è una divinità, con questa maglia lo è ancora di più" , ha scritto qualcun altro. Ma non solo. Alcuni hanno chiesto al tecnico Corini di convocarla per le prossime partite. "Vi prego ingaggiamola al posto di Mateju". Insomma ora Dua Lipa ha molti fan in più, tutti i tifosi del Palermo.

La nuova hit di Dua Lipa

In questi giorni l'artista preparando il suo ritorno sulle scene. Infatti dopo il grande successo successo del suo ultimo progetto "Future Nostalgia", è pronta per tornare con un nuovo singolo dal titolo "Houdini". Il brano, attesissimo, uscirà in tutto il mondo il prossimo 10 novembre. Dopo l’ultimo successo globale Dance the Night – realizzato per il film Barbie – ora la popstar (vincitrice di tre Grammy Awards, sei BRIT Awards e due American Music Awards) è sempre più un'indiscussa protagonista della scena musicale mondiale.

Per annunciare l’arrivo di questo nuovo brano, la cantante ha pubblicato sui suoi social la copertina di questa canzone che la raffigura mentre lecca con la lingua il suo riflesso allo specchio. Il tutto dopo aver postato e cancellato in continuazione teaser criptici sui suoi social nelle ultime due settimane. Un modo, forse, per fare riferimento a Harry Houdini, l’iconico illusionista ungherese-americano al quale probabilmente si è ispirata per questo brano.