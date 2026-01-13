Leggi il settimanale
Calcio |Salta Juve-Napoli

Due giornate di squalifica a Conte

Costa cara al tecnico dei campioni d'Italia l'espulsione rimediata a San Siro nel match contro l'Inter

L'allenatore del Napoli Antonio Conte è stato sanzionato per due giornate dopo l'espulsione rimediata nell'ultima gara contro l'Inter, finita 2-2.

"Vergognatevi". La furia di Conte, espulso dopo il rigore concesso all'Inter

Questa la motivazione indicata in un comunicato della Lega calcio: "Per avere, al 26' del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di gioco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".

Conte salterà le seguenti partite: Napoli-Sassuolo (sabato 17 gennaio) e Juventus-Napoli (domenica 25 gennaio).

Il giudice sportivo ha

comminato tre giornate di squalifica a Kialonda Gaspar del Lecce, espulso durante la partita contro il Parma l'11 gennaio 2026, dopo aver calciato l'attaccante argentino Mateo Pellegrino a gioco fermo al 93'.

