Due gol alla Lazio, Inter avanti in Coppa Italia. E sarà ancora derby col Milan

Inter 2.0, in tutti i sensi. Passa alla semifinale di coppa Italia la squadra campione d’Italia con i suoi riservisti e si prepara un altro derby secondo commedia di questa stagione stramba.

La Lazio si è arresa per inferiorità tattica, tecnica e psicologica, Inzaghi ha schierato le seconde linee che lo hanno premiato per condizione e convinzione, maestoso il gol di Arnautovic, da repertorio il rigore di Calhanoglu, in mezzo molta fuffa del gruppo di Baroni che ha pagato oltre misura l’assenza di Castellanos e una certa rilassatezza di tutta la squadra, poco reattiva e invece nervosa,come le è capitato più volte e che le era costato con la mortificante sconfitta in campionato all’Olimpico.

Pronostico dunque smentito, l’Inter che aveva superato con fatica il Genoa ha offerto una prova chiara, le alternative hanno risposto con carattere e qualità, si è infortunato Darmian, non ha convinto soltanto Taremi, fischiato dal popolo di San Siro, segnali comunque importanti per la trasferta di Napoli, la coppa Italia fa parte del passaporto di Inzaghi ma la sfida del Maradona

rappresenta la svolta definitiva. La Lazio? Si è spenta ancor prima di accendersi. Da segnalare, in tribuna, la presenza del nuovo inviato speciale di Trump a Roma, Paolo Zampolli, nessuno sa per chi abbia fatto il tifo.