Dzeko-Fenerbahce, spuntano i primi problemi: ecco cosa sta succedendo

Edin Dzeko ha accettato l'offerta del Fenerbahce da meno di una settimana e c'è già un primo caso "diplomatico" da dover risolvere da parte del club turco. L'attaccante bosniaco, infatti, non intende prendere parte ad un torneo previsto agli inizi di luglio a San Pietroburgo. Il motivo? La guerra in Russia. Lo Zenit, organizzato del torneo, ha invitato oltre al Fenerbahce i serbi della Stella Rossa Belgrado e gli azeri del Neftchi Baku. Il 37enne ex Inter non vorrebbe dunque scendere in campo per un motivo politico, visto che si è apertamente schierato contro l'invasione russa ai danni dell'Ucraina. Il programma del torneo è così composto: i turchi affronteranno lo Zenit San Pietroburgo il 9 luglio, la Stella Rossa il 12 e per finire il Neftchi il 15.

Dzeko già lo scorso settembre si era schierato contro l'amichevole tra la sua nazionale, la Bosnia, e la Russia (partita poi non disputata). Secondo quanto riportato da Fotospor l'ex attaccante di Roma, Manchester City e Wolfsburg avrebbe il sostegno di diversi compagni di squadra, soprattutto stranieri, ma non ha l'appoggio pubblico ufficiale da parte della società. Dzeko ora rischia anche una multa da parte del club visto che firmando un contratto con il Fenerbahce ha sottoscritto l'impegno di giocare anche i match amichevoli e non solo le gare ufficiali.

Bomber di razza

Dzeko ha lasciato l'Inter dopo due anni intensi e ricchi di soddisfazioni che purtroppo, per i colori nerazzurri, non sono culminati con la vittoria finale della Champions League. Due coppe Italia e due Supercoppe italiane il suo bottino con l'Inter con cui ha giocato 101 partite complessive in tutte le competizioni realizzando 31 gol. 336 le reti in carriera per l'attaccante bosniaco in 801 partite totali. I gol diventano 400 tondi tondi se si considerano anche i 64 centri in 129 partite con la nazionale bosniaca.

La carriera di Edin prende il via tra le fila dei bosniaci del Željezničar con cui realizza 4 reti in 42 presenze. Dopo due anni si trasferisce in Repubblica Ceca tra el fila dell'Ústí nad Labem con cui segna 8 reti in 19 presenze, in sei mesi, attirando le attenzioni del Teplice che gioca nel massimo campionato ceco. 17 reti in 48 partite complessive e dopo un anno e mezzo passa al Wolfsburg in Bundesliga. 85 gol in 142 partite ufficiali in 3 anni e mezzo per poi passare al Manchester City con cui in 4 anni e mezzo segna 72 gol in 189 partite ufficiali. Il bosniaco, però, "sboccia" con la Roma con cui segna 119 reti in 260 presenze nel giro di sei anni. La sua storia recente sono stati i due anni all'Inter dove si è dimostrato un professionista serio, un giocatore integro e un grandissimo uomo squadra anche se non più molto prolifico come il passato.