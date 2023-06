E ora che cosa succederà al Monza?

Al primo anno di Serie A il Monza di Silvio Berlusconi ha chiuso con un grandioso undicesimo posto, a soli 4 punti dalla Fiorentina di Vincenzo Italiana ottava della classe. Il club brianzolo, oggi, piange la scomparsa del suo patron e in tanti in queste ore si stanno domandando quale sarà il futuro della società. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il Cavaliere avrebbe dato mandato di cedere il Monza ad una persona di grandi ambizioni, il magnate greco Evangelos Marinakis. La trattativa, avviata qualche mese fa, dovrebbe essere stata già chiusa nei giorni scorsi ma al momento non c'è nulla di ufficiale in merito visto che la famiglia Berlusconi, via Fininvest, ha assicurato continuità (eventualità che al momento sembra anche la più probabile).

Berlusconi dopo essere stato uno dei presidenti più vincenti della storia del calcio con ben 29 titoli conquistati in 31 anni al Milan, nel 2018 decise di lanciarsi nell'avventura Monza. Dal suo arrivo da numero uno del club, con la nomina del fratello Paolo a presidente l’anno successivo, il Monza è passato velocemente dalla serie C alla Serie A, culminato con il grandissimo risultato di questa stagione, impreziosito dalle vittorie prestigiose conquistate contro Juventus, Napoli e Inter, solo per citarne alcune. La pista che porta a Marinakis è calda ma non sono da sottovalutare altre strade e soprattutto all'ipotesi più accreditata al momento: quella di una continuità della famiglia Berlusconi con Galliani e Paolo a portare avanti l'ambizioso progetto del Cavaliere.

Eterna riconoscenza

Il Milan è stata per anni, e lo è ancora, la casa di Silvio Berlusconi ma ciò che ha fatto a Monza nel giro di pochi anni ha dell'incredibile e i tifosi hanno sempre mostrato riconoscenza nei confronti del Cavaliere e lo striscione di ringraziamento ne è la testimonianza:

Grazie in eterno Presidente pic.twitter.com/YoAMrQMaLv — AC Monza (@ACMonza) June 13, 2023

Non è un caso, inoltre, come si voglia intitolare lo stadio U-Power Stadium (Brianteo) proprio a Silvio Berlusconi: quasi un atto dovuto per quanto fatto in questi anni. L'idea che il Monza resti di proprietà della famiglia Berlusconi e che viva seguendo un progetto sostenibile basato sull’autogestione - e possibilmente sui calciatori italiani - è un grande stimolo per il suo fido collaboratore di una vita, Adriano Galliani, deciso a portare avanti il lavoro del suo amico fraternoo

Chi è il magnate greco che vuole il Monza

Evangelos Marinakis è un magnate molto ricco, grande appassionato di calcio e uomo politico di successo, posizionato nello schieramenteo di centrodestra e rieletto membro del consiglio comunale del Pireo. 55 anni, proprietario dell'Olympiacos in Grecia e del Nottingham Forest portato nel giro di poco tempo dalla Championship alla Premier League. Marinakis è un'armatore ed editore greco che possiede una delle flotte mercantili più grandi del mondo, ereditata dal padre, oltre a radio, televisioni e giornali. Il greco è un uomo di calcio ambizioso, basti pensare che nelle sue squadre ha portato giocatori di fama come il brasiliano Marcelo e il colombiano James Rodriguez (entrambi nel recente passato all'Olympiakos) più l'ex Atletico Madrid Renan Lodi, l'ex Atalanta Remo Freuler e l'ex portiere di Psg e Real Madrid Keylor Navas al Nottingham Forest.