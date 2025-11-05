Ecco Azzurra, la nuova maglia della nazionale italiana di calcio: a cosa è ispirata

La nuova maglietta della nazionale italiana di calcio, ribattezzata "Azzurra", è stata presentata nella giornata di oggi, mercoledì 5 novembre, da Adidas e dalla Figc.

L'"Home Kit", spiega il comunicato che ha accompagnato la notizia, "combina l’identità visiva e le tradizioni storiche dell’Italia e le ritrae con un’estetica contemporanea e proiettata al futuro". "Il design è rappresentativo di uno stile di gioco libero e di nuove prospettive calcistiche, che hanno l’obiettivo di unire ogni generazione di tifosi" , prosegue la nota, sottolineando il fatto che "Azzurra riflette il cuore dell’Italia, la sua ricca eredità calcistica ed elementi culturali propri della storia italiana".

Nella maglia sono riproposti alcuni dettagli ricollegabili direttamente a quella indossata dagli azzurri che sollevarono al cielo di Berlino la quarta Coppa del Mondo della storia della nazionale, a quasi vent'anni di distanza da quell'indimenticabile 9 luglio del 2006. "La base blu della maglia Home dell'Italia è adornata da un motivo grafico ripetuto, basato sulle corone d'alloro, un tempo indossate da atleti e imperatori nell'Impero romano per rappresentare la vittoria e il trionfo" , spiegano ancora Adidas e Figc, mentre "l'utilizzo del colore oro sulle spalle e nei dettagli richiama a periodi gloriosi del calcio italiano".

Sul fronte della maglietta, anch'esso di colore dorato, è stato inoltre stampato un logo Adidas innovativo, "lenticolare e stampato a caldo" , mentre sul retro del colletto compare la scritta "Azzurra", il nome di battesimo di questo nuovo Home Kit che richiama quello con cui da decenni la nostra nazionale di calcio è conosciuta in tutto il mondo.

"La maglia è realizzata per le prestazioni, costruita per supportare giocatori di livello mondiale in momenti di alta pressione ad affrontare nelle più diverse condizioni climatiche" , si legge ancora nel comunicato. "Per affrontare le situazioni più intense e calde, i tessuti elasticizzati meccanici ingegnerizzati in 3D mappati sul corpo, che incorporano i più recenti materiali CLIMACOOL+ di Adidas, allontanano il sudore più velocemente, mantenendo i giocatori asciutti più a lungo", spiega Adidas. Una strategia per incrementare il comfort, grazie anche alle "ampie strisce traforate consentono la massima traspirabilità, e ai fori in mesh strategicamente posizionati sia sul tessuto che sulle finiture offrono la migliore permeabilità all’aria, garantendo una traspirazione ottimale anche in condizioni climatiche più impegnative".

La nuova "Azzurra" sarà a disposizione di tutti gli appassionati e i

collezionisti a partire dalle ore 10.00 dipresso i negozi di Adidas, i rivenditori selezionati e i punti vendita della FIGC e anche online sia sul portale adidas.it che sul sito figc.it.