Ecco il calendario completo delle partite per non perdere nemmeno un minuto di Qatar 2022

L'inizio di Qatar 2022 è sempre più vicino. L'Italia non ci sarà, ma la Rai non ha arretrato la propria offerta agli appassionati per la visione del Mondiale di calcio, che scatterà domenica 20 novembre con la sfida inaugurale Qatar-Ecuador, in programma alle ore 17 italiane.

Quattro incontri al giorno trasmessi in diretta e in esclusiva: alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20. Pre-partite, telecronache tv e dirette streaming, analisi nell’intervallo, commenti finale. Le squadre, le partite, i racconti e le curiosità delle 32 nazionali partecipanti. Questo e tanto altro per non perdere nemmeno un minuto della competizione.

Tutte le 64 partite saranno trasmesse, in diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai. Nel dettaglio, 37 andranno in onda su RaiUno, 19 su RaiDue e 8 su Rai Sport Hd e in diretta streaming su Rainews.it e Rai Play. In particolare, quelle che si giocheranno in prima serata nella fase a gruppi e tutti gli incontri ad eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale, saranno trasmesse sulla rete ammiraglia. RaiDue e Rai Sport Hd ospiteranno, invece, parte degli incontri della prima fase con la scelta di trasmissione su Rai Sport Hd per i match che si giocheranno in contemporanea.

Il calendario completo

20 novembre

Girone A - Qatar-Ecuador, ore 17 (RaiUno)

21 novembre

Girone B - Inghilterra-Iran, ore 14 (RaiDue)

Girone B - Stati Uniti-Galles, ore 20 (RaiUno)

Girone A - Senegal-Olanda, ore 17 (RaiDue)

22 novembre

Girone C - Argentina-Arabia Saudita, ore 11 (RaiDue)

Girone D - Danimarca-Tunisia, ore 14 (RaiDue)

Girone C - Messico-Polonia, ore 17 (RaiDue)

Girone D - Francia-Australia, ore 20 (RaiUno)

23 novembre

Girone F - Marocco-Croazia, ore 11 (RaiDue)

Girone E - Germania-Giappone, ore 14 (RaiDue)

Girone E - Spagna-Costa Rica, ore 17 (RaiDue)

Girone F - Belgio-Canada, ore 20 (RaiUno)

24 novembre

Girone G - Svizzera-Camerun, ore 11 (RaiDue)

Girone H - Uruguay-Corea del Sud, ore 14 (RaiDue)

Girone H - Portogallo-Ghana, ore 17 (RaiDue)

Girone G - Brasile-Serbia, ore 20 (RaiUno)

25 novembre

Girone B - Galles-Iran, ore 11 (RaiDue)

Girone A - Qatar-Senegal, ore 14 (RaiDue)

Girone A - Olanda-Ecuador, ore 17 (RaiDue)

Girone B - Inghilterra-Stati Uniti, ore 20 (RaiUno)

26 novembre

Girone D - Tunisia-Australia, ore 11 (RaiDue)

Girone C - Polonia-Arabia Saudita, ore 14 (RaiDue)

Girone D - Francia-Danimarca, ore 17 (RaiUno)

Girone C - Argentina-Messico, ore 20 (RaiUno)

27 novembre

Girone E - Giappone-Costa Rica, ore 11 (RaiDue)

Girone F - Belgio-Marocco, ore 14 (RaiUno)

Girone F - Croazia-Canada, ore 17 (RaiUno)

Girone E - Spagna-Germania ore 20 (RaiUno)

28 novembre

Girone G - Camerun-Serbia, ore 11 (RaiDue)

Girone H - Corea del Sud-Ghana, ore 14 (RaiDue)

Girone G - Brasile-Svizzera ore 17 (RaiUno)

Girone H - Portogallo-Uruguay, ore 20 (RaiUno)

29 novembre

Girone A - Olanda-Qatar, ore 16 (RaiUno)

Girone A - Ecuador-Senegal, ore 16 (Rai Sport)

Girone B - Galles-Inghilterra, ore 20 (RaiUno)

Girone B - Iran-Stati Uniti, ore 20 (Rai Sport)

30 novembre

Girone D – Tunisia-Francia, ore 16 (RaiUno)

Girone D – Australia-Danimarca, ore 16 (Rai Sport)

Girone C – Polonia-Argentina, ore 20 (RaiUno)

Girone C – Arabia Saudita-Messico, 20 (Rai Sport)

1 dicembre

Girone F – Croazia-Belgio, ore 16 (RaiUno)

Girone F – Canada-Marocco, ore 16 (Rai Sport)

Girone E – Giappone-Spagna, ore 20 (RaiUno)

Girone E – Costa Rica-Germania, ore 20 (Rai Sport)

2 dicembre

Girone H – Corea del Sud-Portogallo, ore 16 (RaiUno)

Girone H – Ghana-Uruguay, ore 16 (Rai Sport)

Girone G – Camerun-Brasile, ore 20 (RaiUno)

Girone G – Serbia-Svizzera, ore 20 (Rai Sport)

Il tabellone

Come di consueto, le prime due di ogni girone si qualificheranno agli ottavi di finale: la prima del gruppo A sfida la seconda del B, la prima del B la seconda dell'A e così via. Le otto qualificate giocano i quarti, dunque quattro in semifinale, che lotteranno per la finalissima ed eventualmente per la finalina terzo-quarto posto.

Ottavi di finale

Prima gruppo A-seconda gruppo B (1), 3 dicembre ore 16 (RaiUno)

Prima gruppo C-seconda gruppo D (2), 3 dicembre ore 20 (RaiUno)

Prima gruppo E-seconda gruppo F (3), 5 dicembre ore 16 (RaiUno)

Prima gruppo G-seconda gruppo H (4), 5 dicembre ore 20 (RaiUno)

Prima gruppo B-seconda gruppo A (5), 4 dicembre ore 20 (RaiUno)

Prima gruppo D-seconda gruppo C (6), 4 dicembre ore 16 (RaiUno)

Prima gruppo F-seconda gruppo E (7), 6 dicembre ore 16 (RaiUno)

Prima gruppo H-seconda gruppo G (8), 6 dicembre ore 20 (RaiUno)

Quarti di finale

Vincente gara 1-Vincente gara 2 (A), 9 dicembre ore 16 (RaiUno)

Vincente gara 3-Vincente gara 4 (B), 9 dicembre ore 20 (RaiUno)

Vincente gara 5-Vincente gara 6 (C), 10 dicembre ore 16 (RaiUno)

Vincente gara 7-Vincente gara 8 (D), 10 dicembre ore 20 (RaiUno)

Semifinali

Vincente gara A-vincente gara B (1), 13 dicembre ore 20 (RaiUno)

Vincente gara C-vincente gara D (2), 14 dicembre ore 20 (RaiUno)

Finale terzo-quarto posto

Perdente gara 1-Perdente gara 2, 17 dicembre ore 16 (RaiUno)

Finalissima

Vincente gara 1-Vincente gara 2, 18 dicembre ore 16 (RaiUno)

*tutti gli orari sono riferiti all'ora italiana, mentre in Qatar le lancette saranno due ore avanti in virtù del fuso orario UTC +3, l'Arabia Standard Time.

L'offerta Rai

La formazione di Rai Sport (in Qatar ci saranno un centinaio di persone tra giornalisti, montatori, operatori e tecnici) diretta da Alessandra De Stefano vedrà in campo telecronisti, commentatori, conduttori e inviati, tutti coordinati da Donatella Scarnati, al nono mondiale e team leader della Coppa del Mondo 2022 targata Rai. I telecronisti saranno Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Dario Di Gennaro e Alberto Rimedio, in compagnia di Lele Adani, Antonio Di Gennaro, Claudio Marchisio e Sebino Nela. Quattro gli inviati: Alessandro Antinelli, Marco Lollobrigida, Simona Rolandi e Jacopo Volpi.

Anche la radio, come sempre, ci racconterà l'evento. Tutto il Mondiale minuto per minuto sarà una grande offerta sportiva: i 64 incontri saranno trasmessi in diretta grazie a una squadra di 8 radiocronisti e al commento tecnico di Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Massimo Orlando, Sebino Nela e Katia Serra sia su RadioUno Sport, l'emittente tematica digitale, che su Rai RadioUno. In aggiunta, dal lunedì al venerdì, dopo il triplice fischio dell’ultima partita della giornata, dalle 22.05 alle 23.00, andrà in onda Torcida Mundial, che ripeterà la fortunata trasmissione Torcida RadioUno di quest'estate. Al microfono il caporedattore della redazione sportiva Filippo Corsini e Guido Ardone.

Le novità (Bobo Tv e Il Circolo dei Mondiali)

Divenuto in poco tempo il canale sportivo italiano più seguito sulla piattaforma Twitch, la Bobo Tv creata da Christian Vieri insieme agli amici Nicola Ventola, Antonio Cassano e Lele Adani sarà protagonista anche durante i Mondiali grazie all'arrivo sulla Rai. I quattro ex calciatori non commenteranno live ogni gara (in stile Gialappa's Band o Super Match di Dazn) ma saranno protagonisti al termine delle stesse (in totale 22 pillole di 4/5 minuti). La Bobo Tv non sarà visibile su Twitch, ma solamente sulla Rai al termine delle gare dei Mondiali. Basterà dunque sintonizzarsi su RaiUno, o in alternativa accedere a Rai Play tramite pc, notebook, tablet o smartphone per seguire l'evento in diretta streaming.

Le sorprese non sono finite qui. Dopo ogni match avremo ogni sera Il Circolo dei Mondiali, spin-off calcistico de Il Circolo degli Anelli, il programma ideato e condotto da Alessandra De Stefano, con Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli, che tanto successo ebbe lo scorso anno durante i Giochi Olimpici di Tokyo. Il programma andrà in onda su RaiUno al termine della telecronaca diretta dell’incontro serale destinato alla prima rete. Al termine della partita (a partire dalle 22.15) ci sarà il dopo partita che sarà condotto direttamente dallo studio centrale di Doha da Alessandro Antinelli, con la partecipazione di Claudio Marchisio e Lele Adani. Poi la linea passerà allo studio di Milano dove andrà appunto in onda Il Circolo dei Mondiali (fino alle 23.30 circa) per poi proseguire un'ora su RaiPlay.

