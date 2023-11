"La Roma? Ecco perché non tornerò". La confessione di Totti che spiazza tutti alla BoboTv

La Bobo TV ha voltato pagina. Dopo l'addio di Adani, Cassano e Ventola, il format col nuovo nome di "Bobo Vieri Talk Show" è approdato su Radio Serie A con Rds. Nella prima puntata tra gli ospiti c'è stato anche Francesco Totti, che ha parlato a ruota libera di Mourinho, della Roma e di un suo possibile ritorno nella società di cui è stato simbolo e bandiera per più di venti anni.

Su Josè Mourinho, l'ex numero 10 giallorosso la pensa così: " Uno dei più grandi al mondo, statisticamente insieme ad Ancelotti è quello che ha vinto più titoli, chapeau… in due anni ha fatto due finali vincendo la Conference, ma nella storia della Roma in Europa non avevi mai fatto due finali attaccate, in 25 anni che ci sono stato io mai… solo per questo Mourinho va elogiato, si sa Roma che ambiente è, io da tifoso lo ringrazierò a vita. Poi se quest’anno si arriva in Champions… secondo me i grandi allenatori devono stare in grandi squadre e Mourinho deve stare nella Roma. Se rimane sono contento, se va via spero ne venga un altro all’altezza".

Poi ha parlato delle ambizioni della Roma, anche quest'anno lontana dalle prime posizioni della classifica: "È attrezzata e strutturata per arrivare tra le prime quattro. Dopo tanti anni che è rimasta fuori è il momento giusto per tornare in Champions". Sulla coppia d'attacco formata da Romelu Lukaku e Paulo Dybala, Totti non ha dubbi, è quella più forte del campionato: "Dybala è il fulcro della squadra, quello che fa la giocata. Insieme alla forza di Lukaku esce fuori un binomio top che tutti vorrebbero in Serie A. Lautaro-Thuram? Scelgo Dybala-Lukaku, per me è la coppia perfetta e speriamo ce lo facciano vedere prima possibile… per Dybala dipende dai problemi fisici, Lukaku invece la butta dentro".

L'ultima domanda tocca invece un tasto dolente per il Pupone: "Rientrare in società alla Roma? Ti rispondo che ogni volta me lo chiedono e rispondo sempre la stessa cosa, i matrimoni si fanno in due. Non c’è volontà dall’altra parte, stop alle telefonate. Ma se serve io ci sono sempre, per la Roma darò tutto come ho sempre fatto".

E Adani?

Anche nella giornata di ieri, Lele Adani ha pubblicato una delle sue stories su Instagram. L'ex difensore di Fiorentina e Inter, ha assicurato ai suoi followers che nella giornata di oggi verrà pubblicato un comunicato per chiarire i motivi della clamorosa separazione tra i quattro storici componenti della Bobo Tv. Oltre che una live serale in cui presumibilmente ci saranno anche Antonio Cassano e Nicola Ventola. A quel punto sarà tutto più chiaro.