"Spiegherò cosa è successo". Adani svela la sua verità sulla Bobo Tv

Non si placano le polemiche intorno alla Bobo Tv. In questi giorni si rincorrono le voci sui reali motivi, che hanno portato alla clamorosa separazione tra Christian Vieri e i suoi ex compagni di viaggio. Ora resta da capire: cosa faranno Adani, Cassano e Ventola? È quello che si chiedono i tantissimi followers del format social, che ha spopolato negli ultimi anni.

Intanto sponda Vieri, la linea sembra tracciata. L'ex bomber aveva annunciato importanti novità e ora è pronto a metterle in pratica. "Bobo Vieri Talk Show" sarà il nome del nuovo appuntamento. Andrà in onda due volte al mese, il lunedì sera alle ore 21.00, con la presenza di numerosi ospiti. Dopo la serata con i vari Youtuber sul suo canale Twitch, adesso è tempo di nuovi ospiti.

Si tratta di ex giocatori: Adriano, Nicola Amoruso, Alessandro Diamanti, Mark Iuliano e Francesco Totti. Lo show andrà on air in modalità DAB e IP e sarà visibile sul digitale terrestre al LCN 899, sul sito e sulla APP della Lega Serie A, nonché sul sito e sulla App di Rds e sui canali Twitch e TikTok della Bobo TV.

Per quanto riguarda gli altri tre, il più inviperito tra tutti sembra Lele Adani, che in alcune storie su Instagram nei giorni scorsi ha fatto capire che un nuovo progetto degli "scissionisti" sarebbe all’orizzonte. Nell’ennesima invettiva sul servilismo, Adani ha provato a rassicurare i fan: "State tranquilli, perché dove saremo noi ci sarà approfondimento, analisi, studio, confronto acceso, divisioni nelle vedute, nelle opinioni. Ci sarà continuo dibattito, ma grande rispetto per il calcio con la massima libertà e nessun patto col sistema" . Poi la chiosa finale: "A proposito di questo volevo chiedere a voi: da che parte vi schierate? Dalla verità o del servilismo?".

La contromossa di Adani

Oggi sui social è tornato a parlare Adani che ha svelato novità importanti. "Nel rispetto vostro, della nostra community - ha spiegato l'ex difensore dell'Inter - , numerosa e che ha diritto di sapere perche è sempre stata presente, ci ha accompagnato e ha vissuto con noi il racconto vero, appassionato, rispettoso, del calcio, delle sue forme e sfaccettature: io vi posso dire che nelle prossime ore o domani ci sarà un comunicato".