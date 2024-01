"Via con effetto immediato". Mourinho non è più l'allenatore della Roma

Ascolta ora: ""Via con effetto immediato". Mourinho non è più l'allenatore della Roma"

Josè Mourinho non è più l'allenatore della Roma. Fatale al tecnico portoghese l'ultima sconfitta a San Siro contro il Milan, la settima di questo campionato. Al momento i giallorossi occupano la nona posizione in classifica e non hanno mai pienamente convinto da inizio stagione. Le colpe? Di sicuro hanno influito gli infortuni, quelli di lungo corso di Smalling e Renato Sanches oltre che Dybala sempre a mezzo servizio. Ma di sicuro le evidenti lacune sul piano del gioco non lasciano Mourinho esente da responsabilità. Arrivato nell’estate del 2021, Mourinho se ne va senza chiudere il mandato triennale, con una Conference League vinta, una Europa League persa in finale e un andamento in campionato sempre assai deludente.

Il comunicato

Lo ha reso noto la società giallorossa annunciando che l'allenatore "e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il club con effetto immediato. Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione". Nel comunicato pubblicato stamane dalla società, Dan e Ryan Friedkin dichiarano: "Ringraziamo José a nome di tutti noi della Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso. Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro". Infine il club fa sapere che "ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della prima squadra saranno comunicati a breve".

Chi al posto di Mourinho

Adesso l’attesa è per capire chi sarà a guidare la Roma da qui alla fine della stagione, con il comunicato del club che specifica anche che a breve verrà nominato il nuovo responsabile tecnico della prima squadra. La tifoseria sogna lo sbarco di Daniele De Rossi, c’è la possibilità anche della soluzione interna (Bruno Conti o Alberto De Rossi), ma potrebbe arrivare anche un colpo a sorpresa, tipico della gestione Friedkin.