"El Mudo" (troppo) loquace

Ascolta ora 00:00 00:00

Strani casi della vita. Lo chiamano «El Mudo», sarebbe «Il Muto», perché, dicono, sia timido, di rarissime parole. Egli è Vázquez Franco Damián, è un argentino di Tanti, provincia di Córdoba, a breve compirà anni trentasei, gioca con la Cremonese, in serie B, ha pure indossato la maglia azzurra della nazionale, convocato da Antonio Conte ma ritenendosi totalmente e profondamente argentino ha abbandonato l'azzurro per l'albiceleste dei campioni del mondo. Però «El Mudo» entra in un altro tipo di cronaca, è lui, per accusa manifesta, ad avere rivolto all'avversario del Bari, Mehdi Dorval, algerino la raffinata espressione «Neg... di m...», frase confermata da Longo, allenatore dei pugliesi.

Dorval, che aveva segnato il gol del pareggio, è uscito piangendo dal campo di gioco, Paolo Armenia, direttore generale della Cremonese ha smentito il fatto: «Abbiamo parlato col ragazzo che ha negato nel modo più assoluto di aver rivolto offese razziste al calciatore del Bari. Per noi il discorso finisce qui». Si ricava che, durante i novanta minuti, Vázquez non sia effettivamente El Mudo ma torni ad esserlo dopo la fine della partita. Capita a certi bianchi di...