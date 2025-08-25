Emergenza "stile" Napoli. E Allegri vuole 2 bomber e un difensore

Bye bye Boniface. Ieri mattina il Milan ha rispedito al mittente l'attaccante nigeriano e riaperto il casting per la punta. Anzi forse due alla luce della prestazione impalpabile di Gimenez contro la Cremonese sabato sera. El Bebote continua a non convincere e soprattutto non dà garanzie a livello realizzativo. Per questo Max Allegri nel summit di mercato ieri a pranzo a Casa Milan ha ribadito ai suoi dirigenti come serva uno come Dusan Vlahovic. Per carità: il serbo non è un fenomeno ma in Serie A un bottino di gol in doppia cifra lo garantisce sempre. Ecco perché verrà fatto un nuovo tentativo con la Juve, al netto delle criticità sulla questione stipendio. Un passo alla volta. Dicevamo, due attaccanti in arrivo e non uno solo: l'altro nome sarà un giovane con grandi potenzialità. In tal senso è in arrivo Harder dallo Sporting, sorpassato ieri il Rennes. Operazione da 23 milioni più bonus e il 10% sulla vendita. Nel frattempo vanno registrati dei contatti tra il Diavolo e l'entourage di Hojlund, sul quale però sta provando a chiudere il Napoli. Il danese chiede un trasferimento a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto per lasciare Manchester; mentre i Campioni d'Italia hanno offerto allo United 5 milioni per affittarlo per questa stagione con diritto di riscatto a 40. Gli stessi che aveva messo sul piatto dieci giorni fa il Ceo milanista Furlani prima che Tare virasse con decisione su Boniface.

Un buco nell'acqua a cui dalle parti di via Aldo Rossi devono ora porre rimedio. E pure in fretta. Allegri inoltre nel faccia a faccia con la società ha chiesto l'ingaggio di un difensore centrale che possa fungere da leader del pacchetto arretrato, apparso in difficoltà con la Cremonese e privo numericamente di un elemento se il Milan intende continuare a giocare con la linea difensiva a tre. Questione centrocampista: nonostante i 65 milioni spesi la mediana appare piena di doppioni. Modric, Ricci e Jashari appaiono tutti dare il meglio di sè in cabina di regia, dove c'è spazio per uno soltanto. Ecco perché in caso di partenza di Musah (cercato dall'Atalanta che potrebbe offrire 25 milioni), il Diavolo proverebbe a regalare ad Allegri pure una mezzala. A otto giorni dalla fine del mercato i rossoneri vanno a caccia di 3-4 colpi stile Napoli dell'anno scorso per raddrizzare una stagione partita già in maniera deludente. Nel frattempo l'Inter ha messo fuori lista Taremi: il segnale definitivo - semmai ce ne fosse ancora bisogno - che l'iraniano è totalmente fuori dal progetto e dovrà fare presto i bagagli. Chi non dovrà fare le valigie è invece Koopmeiners. A Torino puntano forte sulla rinascita dell'olandese, che è stato tolto dal mercato.

Infine si avvicina il passaggio di Donnarumma al Manchester City, che ha già trovato l'accordo totale con Gigio per un contratto fino al 2030 da 12 milioni netti all'anno. Ora gli inglesi dovranno definire l'intesa col PSG per il cartellino.