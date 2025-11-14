Estonia per 50’, poi la Norvegia dilaga: qualificata. Sorloth e Haaland, doppiette

Missione compiuta per la Norvegia che con il 4-1 all’Estonia si regala un posto al Mondiale a 27 anni dall'ultima partecipazione. Sotto gli occhi di re Harald V i padroni di casa impiegano 50 minuti per sbloccare il risultato: doppiette di Sorloth e del solito Haaland, 53 gol in 47 presenze con la nazionale. Va al Mondiale anche la Francia che batte l’Ucraina 4-0 (doppietta Mbappé, Olise. Ekitiké) e onora le vittime del Bataclan, nella strage di dieci anni fa. Deve ancora aspettare invece il Portogallo, che inciampa 0-2 in Irlanda con Ronaldo addirittura espulso. Tuttavia basterà una vittoria contro la già eliminata Armenia per qualificarsi.Nei playoff africani la finale che stabilirà la squadra qualificata agli spareggi intercontinentali sarà tra la Nigeria di Osimhen (4-1 al Gabon) e la Repubblica Democratica del Congo che a sorpresa fa fuori il Camerun. In Asia invece tra Emirati Arabi e Iraq l'andata della finale playoff finisce 1-1. Ritorno a Bassora il 18 novembre.