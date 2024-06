Euro 2024: Austria-Francia in campo | Diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Austria-Francia è la seconda gara del Gruppo D degli Europei di cui fanno parte anche Olanda e Polonia - 2-1 per gli olandesi nel match di esordio giocato ieri -, che si disputerà al “Merkur Spiel-Arena” di Düsseldorf.

Negli undici precedenti fra le due squadre, sono state otto le vittorie dei francesi, due quelle degli austriaci e un solo pareggio. L’ultima sfida è stata quella del 29 settembre 2022, nella Nations League, quando gli uomini di Didier Deschamps si imposero per 2-0 grazie alle reti di Mbappé e Giroud.

Austria e Francia si affrontano per la terza volta alle fasi finali di un grande torneo internazionale: nei due precedenti, entrambi in Coppa del mondo, gli austriaci si sono imposti nel 1934 (3-2), mentre i francesi hanno conquistato il confronto del 1982 (1-0). I transalpini, nelle due amichevoli disputate prima dell’esordio agli Europei, hanno battuto 3-0 il Lussemburgo e hanno pareggiato a reti inviolate contro il Canada. Per gli uomini Ralf Rangnick, medesimi risultati, grazie alla vittoria per 2-1 contro la Serbia e al pareggio - 1-1 il finale - contro la Svizzera

Le scelte dei due allenatori

Ralf Rangnick sceglie Gregoritsch come unico terminale offensivo al posto dell'interista Arnautovic, nell'unico vero dubbio di formazione della vigilia. Didier Deschamps, invece, abbassa Griezmann sulla linea dei centrocampisti favorendo un tridente giovane e offensivo con Mbappé falso nove accompagnato da Thuram e Dembelé.

Primo tempo

Il tabellino

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Wober, Mwene; Seiwaid, Sabitzer; Laimer, Baumgartner, Grillitsch; Gregoritsch.

: Ralf Rangnick: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembelé, Thuram, Mbappé.: Didier Descahmps: _: _: _: Jesús Gil Manzano (Spagna)