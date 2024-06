La Croazia rimonta poi spreca tutto nel finale: finisce 2-2 con l'Albania

Ascolta ora 00:00 00:00

Quattro gol e tante emozioni nel 2-2 tra Croazia e Albania, al Volsparkstadion di Amburgo, nel secondo match del Gruppo B di Euro 2024. La nazionale guidata da Sylvinho trova il vantaggio in avvio con un colpo di testa di Qazim Laci. Dopo un primo tempo deludente, la Croazia cambia marcia nella ripresa. Al 74' arriva il pareggio di Andrej Kramaric. Dopo due minuti è lo sfortunato autorete di Klaus Gjasula a punire l'Albania. Sembra finita ma è lo stesso Gjasula ad acciuffare un pareggio insperato. Croazia e Albania salgono a un punto. Domani l'altro match del girone Spagna-Italia, alle ore 21 a Gelsenkirchen.

Il commento

Un pareggio che sorride più all'Albania. La formazione di Sylvinho dopo essere stata a lungo in vantaggio, ricade nelle stesse ingenuità viste contro l'Italia e subisce due gol in due minuti. Con grande cuore riesce a trovare un punto importante. Ora può continuare a sperare di andare avanti in caso di risultato positivo nella terza gara con la Spagna. Arrivare a giocarsela è già un successo per Asllani e compagni. Delude ancora la Croazia troppo lenta e spenta nel primo tempo. Riesce a ribaltare la gara grazie agli ingressi di Sucic e Pasalic, ma non basta per trovare i tre punti. La strada verso gli ottavi ora si fa più complicata, in vista dell'ultimo impegno con l'Italia.

Primo tempo

Parte meglio l'Albania e trova il vantaggio all'11'. Asani riceve sulla destra e mette in mezzo per Laci, che sfugge a Brozovic e di testa batte Livakovic. La Croazia accusa il colpo e fatica a farsi vedere in avanti. Al 28' ha una buona occasione Petkovic, il suo stacco di testa finisce alto. L'Albania è molto aggressiva e prova a non abbassarsi troppo. Alla mezz'ora la nazionale guidata da Sylvinho va vicina al raddoppio. Brutta palla persa da Modric e immediato contropiede albanese: Asani serve in area Asllani. Il centrocampista dell'Inter tira a rete ma trova la grande parata di Livakovic. La pressione croata è piuttosto prevedibile. L'ultima occasione è ancora albanese, Manaj incorna di testa, Livakovic dice ancora no.

Secondo tempo

Cambi immediati per Dalic con Sucic e Pasalic al posto di Brozovic e Majer. Proprio il neo entrato Sucic sfrutta la sponda di Petkovic e conclude a rete. Pronto l'intervento di Strakosha. I croati insistono. Al 53' dal limite dell'area ci prova Kovacic, il suo tiro deviato non sorprende il portiere albanese. Ora il forcing croato è sempre più insistente. Djimsiti e compagni resistono ma non riescono a ripartire. Al 69' Perisic riceve sulla sinistra e mette in mezzo per Pasalic, che colpisce di testa e manda la palla sopra la traversa. Al 74' la Croazia trova il pareggio. Azione avviata da Kovacic, rifinita da Budimir e chiusa da Kramaric che, da dentro l'area, batte Strakosha. Subito dopo i croati vanno vicini al vantaggio, Pasalic si presenta in area ma non riesce a concludere in porta. È il preludio al gol. Al 76' Budimir si libera di Hysaj e mette in mezzo per Sucic. Conclusione respinta da Djimsiti, poi la palla sbatte su Gjasula e termina in rete. L'Albania accusa il colpo. All'89' sale in cattedra Modric, il suo tiro finisce di poco al lato della porta di Strakosha. Occasione finale per l'Albania. Il nuovo entrato Hoxha ci prova dal limite, trovando la respinta di Livakovic. Daku manda alta la ribattuta, ma era partito in fuorigioco. Ancora uno scatenato Hokha sulla sinistra serve Mitaj, che mette in mezzo un pallone lisciato da Sutalo e poi spedito in rete da Gjasula che fa 2-2. Nel recupero entrambe le squadra cercano la vittoria. Al 98' ci prva Kovacic da fuori, Strakosha non trattiene, spazza Asllani. È l'ultima occasione, Croazia e Albania fanno un punto a testa.

Il tabellino

CROAZIA (4-3-3) - Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic (84' Sosa); Modric, Brozovic (46' Sucic), Kovacic; Majer (46' Pasalic), Petkovic (70' Budimir), Kramaric (85' Baturina). Ct: Zatko Dalic

ALBANIA (4-3-3) - Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani (87' Hoxha), Laci (72' Gjasula); Asani (64' Seferi), Manaj, Bajrami (86' Daku). Ct: Sylvinho

Marcatori: Laci (A) 11', Kramaric (C) 74', Gjasula (A) autorete 76', Gjasula (A) 90+5'

Ammoniti: Djimsiti (A), Daku (A), Gjasula (A)

Arbitro: François Letexier

Stadio: Volksparkstadion (Amburgo)