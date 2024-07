Euro 2024, due super sfide: Spagna e Inghilterra favorite per la finale

Ascolta ora 00:00 00:00

La finale di Euro 2024 è alle porte e fra oggi e domani Spagna, Francia, Olanda e Inghilterra scendono in campo con un obiettivo comune, conquistare un posto in finale. Gli esperti Sisal hanno pronosticato quale tra le quattro nazionali potrebbe avvicinarsi a questo traguardo: piccolo spoiler, potremmo assistere a uno scontro diretto tra Spagna e Inghilterra. Scopriamolo meglio attraverso i match in programma.

Nella prima semifinale, in programma questa sera alle 21.00 tra Spagna e Francia, la Roja, con 11 gol all’attivo nel torneo, sembra essere la favorita alla vittoria, con una quota di 2,75. Dopo aver battuto la Germania per 2-1 ai quarti, la nazionale di Luis de la Fuente ha convinto tutti con un bel gioco e il talento dei suoi giovanissimi giocatori. Dani Olmo, autore del primo gol contro i padroni di casa venerdì scorso, è pronto a colpire ancora, con una rete offerta a 5,00; la stessa quota riservata per un’altra possibile magia della rivelazione Nico Williams. D’altro canto, la Francia, pur non avendo segnato alcun gol su azione a Euro 2024, punta tutto sul suo attacco, guidato dalla stella Kylian Mbappé, la cui rete è offerta a 3,50. Basterà? La vittoria dei Bleus si gioca, infatti, a 3,20 su Sisal.it.

, sempre alle ore 21, occhi puntati sulla sfida tra. La nazionale di Gareth Southgate, in cerca del suo primo titolo europeo, secondo gli esperti di Sisal è la. Il capitanoè pronto a trascinare la sua squadra al successo, un suo, lo avvicinerebbe non solo al primo trofeo della sua carriera ma anche al momento in cui potrà, finalmente, intonare "It's Coming Home!" insieme ai tifosi. L’si affida a, capocannoniere di Euro 2024 con: lanel torneo

Tutto potrebbe ancora cambiare: se la Coppa toccasse alla Spagna sarebbe la quarta volta, un record, mentre per l’Inghilterra potrebbe essere la prima volta. La Francia non conquista il titolo dal 2000 - chi non ricorda il Golden Gol di Trezeguet che negò il successo all’Italia di Zoff, Totti e Del Piero - mentre l’Olanda ha vinto solo una volta la rassegna continentale, nel 1988.

Dove si giocava? Bravissimi, in Germania… La bilancia al momento pende dalla parte iberica, ma abbiamo capito che i colpi di scena in questo Europeo sono inclusi nel biglietto, per cui non ci resta che aspettare il 14 luglio.