Euro 2024, tanto spettacolo ma zero gol tra Olanda e Francia. A Lipsia finisce 0-0

Ascolta ora 00:00 00:00

Il big match del gruppo D di Euro 2024 non ha certo deluso le aspettative del gran pubblico, in buona parte olandese, arrivato alla Red Bull Arena di Lipsia. Olanda e Francia escono dal campo con un pari a reti bianche caratterizzato però da bel gioco, tante occasioni e due squadre che si sono sfidate a viso aperto. Partenza subito sparata degli oranje, che sfiorano l’1-0 dopo neanche un minuto con Frimpong ma poi sono graziati da Rabiot e Griezmann, che sprecano un’occasione clamorosa 15 minuti dopo. L’attaccante dell’Atlético Madrid ha un’altra chance monumentale nella ripresa ma non riesce a mettere il pallone dietro all’attento portiere arancione.

L’Olanda trova il gol al 68’ col tiro da fuori di Simons ma l’arbitro, dopo un lungo controllo al Var, annulla per il fuorigioco di Dumfries. Alla fine un pareggio che potrebbe andare bene ad entrambe le squadre: la classifica del gruppo D si deciderà quindi nell’ultima giornata, quando la Francia dovrà affrontare la Polonia mentre l’Olanda se la vedrà con l’Austria.

Le scelte dei tecnici

Ronald Koeman conferma la legge non scritta del calcio confermando dieci su undici dei giocatori che hanno battuto la Polonia. Unico cambio quello tra Veerman e Frimpong sulla destra, che fa sospettare un cambio di atteggiamento rispetto al debutto. Frimpong dovrebbe andare sulla destra con Simons più accentrato ad alimentare l’obiettivo del Milan Memphis Depay. Parte ancora dalla panchina l’uomo-partita Weghorst, micidiale nei grandi tornei internazionali.

Il dubbio che è rimasto fino alla vigilia è quello sulla presenza o meno di Kylian Mbappé dopo la frattura al naso rimediata contro l’Austria. Deschamps non abbandona il suo talismano ma preferisce farlo partire dalla panchina. In attesa che il nuovo centravanti del Real Madrid possa entrare, la Francia dovrà fare a meno di lui. L’ex juventino sposta quindi Antoine Griezmann come punta ed inserisce al suo posto Tchouameni, che dovrà collaborerà con l’interista Thuram.

La diretta del secondo tempo

90+5’ – FINISCE QUI! Pareggio a reti bianche che non lascia deluso nessuno degli spettatori. Francia e Olanda non si fanno male e sono favorite per passare agli ottavi di Euro 2024.

90’ – Cinque minuti di recupero vista la lunga pausa per il controllo Var sul gol di Simons.

88’ – Accelerata di Rabiot sulla sinistra e cross rasoterra sul quale né Giroud né Griezmann riescono ad arrivare in tempo.

86’ – Finale di tempo decisamente sottotono, senza particolari occasioni da entrambe le parti. Evidentemente un pareggio non dispiace più di tanto. Sarebbe il primo 0-0 di Euro 2024.

78' - Koeman si gioca anche la carta Weghorst, che entra al posto di Memphis Depay.

72’ – Triplo cambio per Koeman: fuori Schouten, Frimpong e Simons, dentro Wijnaldum, Veerman e Geertruida. Risponde Deschamps sostituendo Thuram e Dembélé con gli ex Milan e Juventus Giroud e Coman.

68’ – L’Olanda trova il gol del vantaggio con una bella azione sulla sinistra tra Reijnders e Gakpo: se il primo tiro è respinto da Maignan, il portiere milanista non può niente quando Simons la mette a fil di palo da fuori area. Il guardialinee alza la bandierina per fuorigioco di Dumfries, considerato in posizione attiva, ma ci vuole un lunghissimo controllo Var per capire cosa sia successo davvero. Decisione che farà discutere.

64’ – Griezmann sbaglia ancora! Azione per vie centrali con Thuram che fornisce un assist perfetto per l’avanti colchonero, a due passi dal portiere, che esce alla disperata. Tocco del tutto sbagliato quello dell’attaccante transalpino, che solitamente gol del genere non li sbaglia.

61’ – Francia pericolosa due volte in due minuti: prima ci prova Thuram dalla distanza, poi è Tchouameni a colpire bene di testa un cross di Dembélé. La palla finisce sopra la traversa ma ora è una Francia molto più incisiva.

56’ – Ancora pericoloso il cross di Dembélé sul quale si avventa Rabiot in piena area: tiro da dimenticare quello dello juventino ma comunque un segnale positivo per Deschamps.

53’ – Lunga fase di possesso palla per l’Olanda che fatica comunque a trovare spazi nell’affollata area transalpina. Gli arancioni, insomma, non pungono.

49’ – Olanda meno arrembante in questo inizio di ripresa: l’undici di Koeman fa densità nella propria metà campo, preparandosi a colpire la Francia in contropiede.

46’ – Sgommata di Dembélé sulla destra e duello ad alta velocità con Aké. Il laterale francese ha la meglio ma si allunga troppo il pallone, che finisce sul fondo.

45’ – INIZIO SECONDO TEMPO! Nessun cambio da entrambe le parti alla ripresa del gioco.

La diretta del primo tempo

45+1’ – FINE PRIMO TEMPO! Partenza arrembante da parte dell’Olanda che rischia di passare subito in vantaggio con Frimpong. La Francia, sebbene meno brillante, trova comunque il modo di rendersi pericolosa con Griezmann, che al 16’ spreca un’occasione monumentale. Meno frizzante la seconda metà del primo tempo, anche se l’Olanda vincerebbe ai punti. Partita che rimane del tutto aperta ad ogni risultato.

36’ – L’Olanda prova a proporsi in ripartenza ma non trova mai il passaggio giusto per mettere i suoi attaccanti in condizione di impegnare Maignan.

31’ – Primo giallo della partita, con il signor Taylor che sanziona con l’ammonizione la trattenuta di Schouten nei confronti di Griezmann, arretrato al centrocampo.

28’ – Fiammata della Francia, con Thuram che parte sul filo del fuorigioco bruciando De Vrij. L’interista cerca l’incrocio dal vertice dell’area ma in maniera poco precisa.

26’ – Gran ripartenza dell’Olanda con Gakpo che arriva quasi in area di rigore ma, invece di cercare la porta, prova ad alimentare Depay, sbagliando tutto.

24’ – Ritmo leggermente sceso in questa fase di partita, con una Francia più compassata e un’Olanda elettrica ma un poco imprecisa.

16’ – Gakpo vede la porta, si accentra e tira verso il palo lontano. Mike Maignan si allunga e mette in angolo.

13’ – GRIEZMANN!! Francia vicinissima al vantaggio con una combinazione per vie centrali con Thuram che lancia di tacco Rabiot. Invece di tirare in porta, lo juventino passa un pallone d’oro a Griezmann, che però si impappina. Errore davvero inconsueto quello dell’avanti colchonero.

10’ – Francia costretta a difendersi dall’approccio estremamente spavaldo degli arancioni, che per ora stanno facendo la partita. A parte il tiro immediato di Frimpong, Maignan poco impegnato.

7’ – Olanda pericolosa per vie centrali con Simons che alimenta Depay. L’avanti cade a terra in area ma per il signor Taylor si può giocare.

3' - Risponde subito la Francia sull'asse Rabiot-Griezmann: le petit diable ci prova dalla distanza, trovando la mano di Verbrueggen che mette in angolo.

2’ – FRIMPONG!! Subito pericolosissima l’Olanda con incursione dalla destra dell’avanti oranje. Ci vuole un tocco di Theo Hernandez e la mano di Maignan per evitare l’1-0 dei Paesi Bassi.

-15 – Tutto pronto alla Red Bull Arena di Lipsia per il big match del gruppo D, nella quale Francia ed Olanda si giocano il primo posto nel girone di Euro 2024. Presente in forza come da tradizione la marea oranje, che ha invaso festosamente la città della Sassonia.

Il tabellino

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten (72’ Wijnaldum), Simons (72’ Geertruida); Frimpong (72’ Veerman), Gakpo, Depay (78' Weghorst). Allenatore: Ronald Koeman

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Tchouameni, Kanté, Rabiot; Dembélé (74’ Coman), Thuram (74’ Giroud), Griezmann. Allenatore: Didier Deschamps

Marcatori: -

Ammoniti: 31' Schouten (O)

Espulsi: -

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)