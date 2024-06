Francia-Polonia 0-0, Mbappé a caccia del primo gol ad Euro 2024 | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

La Francia scende in campo al Signal Iduna Park di Dortmund cercando contro la Polonia i tre punti che le consentirebbero di chiudere in prima posizione il gruppo D di Euro 2024. Sotto la guida di Didier Deschamps, i Bleus sono imbattuti nella fase a gironi degli europei e non subiscono gol da ben 368 minuti. D’altro canto, però, Lewandowski parte da titolare per la prima volta e vorrebbe regalare almeno un sorriso ai suoi tifosi dopo un europeo davvero deludente per la Polonia. Seguite Francia-Polonia con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

La Francia ha già staccato il biglietto per gli ottavi di Euro 2024 ma finire il girone in prima posizione potrebbe essere determinante nel resto del torneo. Deschamps comunque opera un mini-turnover, lasciando in panchina sia lo juventino Thuram che Griezmann: al loro posto in avanti il rientrante Kylian Mbappé e Barcola. Davanti a Maignan la solita difesa a quattro con Saliba che farà coppia al centro con Upamecano.

Dopo aver perso entrambe le gare giocate agli europei in Germania, il compito dell’undici di Probierz è quello di salvare almeno la faccia. Il tecnico polacco si affiderà a Lewandowski, alla prima da titolare mentre a centrocampo accanto a Zielinski ci sarà il centrocampista della Roma Zalewski. In porta spazio al portiere del Bologna Skorupski, che prende il posto di Szczesny.

La diretta del primo tempo

23’ – Polonia molto più convincente rispetto a quanto visto con Olanda ed Austria, più volte pericolosa in contropiede. Per evitare che Mbappé si involi verso la porta, Zalewski è costretto a trattenerlo, beccandosi il primo giallo della partita.

18’ – Ripartenza devastante della Francia con Kanté che entra per vie centrali ed alimenta la corsa di Dembélé. Ancora una volta ci mette una pezza gigantesca Skorupski.

13’ – Gran ripartenza della Polonia con Szymanski lanciato da un ispirato Urbanski che prova ad impegnare Maignan: bella diagonale di Theo Hernandez che sventa. Sull’angolo gomitata involontaria del portiere milanista su Lewandowski mentre provava a far ripartire la Francia.

10’ – Theo Hernandez si avventa su un cross di Dembélé, che sta facendo impazzire Zalewski sulla destra. Bello il suo tiro, ancora migliore la parata di Skorupski.

7’ – La notizia del gol a caldo dell’Austria sembra rianimare la Francia, che prova a spingere ancora più forte. La Polonia, però, riesce a gestire e pressare alto l’undici di Deschamps.

6’ – Zielinski scalda subito i guantoni di Maignan con un tiro dalla distanza a fil di palo che non inganna il portiere rossonero. Prima ripartenza pericolosa della Polonia per vie centrali.

4’ – Partenza subito aggressiva della Francia, che schiaccia in difesa la Polonia trascinata dal tifo dei tantissimi tifosi che hanno seguito les Bleus a Dortmund.

1’ – SI PARTE!! Occhi puntati sulla sfida a distanza tra il bomber mascherato Mbappé e Lewandowski, entrambi a secco in questo europeo.

-10 – Tutto pronto a Dortmund per l’ultima partita del gruppo D, nella quale la Francia cercherà di difendere il primo posto nel girone dall’assalto dell’Olanda, impegnata nel big match contro l’Austria. I transalpini sono reduci da un momento estremamente positivo, riuscendo a mantenere la porta inviolata nelle ultime quattro partite giocate: l’ultimo a battere Maignan è stato il cileno Dario Osorio, in un’amichevole giocata a marzo.

Il tabellino

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kanté, Rabiot, Tchouameni; Dembélé, Mbappé, Barcola. Allenatore: Didier Deschamps

POLONIA (3-4-3): Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Moder, Zielinski, Zalewski; S. Szymanski, Lewandowski, Urbanski. Allenatore: Michal Probierz

Marcatori: -

Ammoniti: 23' Zalewski (P)

Espulsi: -

Arbitro: Marco Guida (Italia)