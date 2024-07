Euro 2024, i matador della Spagna favoriti sull'Inghilterra

Ascolta ora 00:00 00:00

Un 14 luglio di fuoco, questa domenica all’Olympiastadion di Berlino dove si disputa la finale di Euro 2024, big match fra Spagna e Inghilterra, un vero e proprio scontro tra titani del calcio. La Spagna, secondo gli esperti Sisal è favorita a 2,40 ed è pronta a festeggiare il suo quarto titolo continentale e sarebbe record, dall’altro l’Inghilterra che, offerta a 3,50, continua a lottare per riempire una bacheca occupata fino a oggi solo dalla Coppa del Mondo del 1966, ovvero 58 anni fa e si batterà sperando che sia arrivato il momento che un titolo “It’s coming home”.

Il trionfo del 1964 e le vittorie consecutive nel 2008 e nel 2012, per la Spagna fanno bella mostra di sé nella collezione dei grandi trofei e i ragazzi di Luis de la Fuente sono pronti a scrivere una nuova pagina di storia e scendono in campo all’Olympiastadion da veri matador: le Furie Rosse sono infatti l’unica squadra ad aver vinto tutti i match disputati nella competizione, realizzando 13 reti e subendone solo 3.

Questa domenica gli occhi saranno tutti puntati sul loro enfant prodige Lamine Yamal. A soli 17 anni - li compie proprio alla vigilia della partita e come regalo vuol vincere la finale - è il più giovane marcatore di sempre agli Europei e, dopo un gol magnifico in semifinale contro la Francia, ora più che mai da lui ci si aspetta una magia anche nel giorno più importante: Yamal nel tabellino dei marcatori è dato a 4,50. E si ci chiede anche se il capitano Alvaro Morata, ripeterà il miracolo a cui abbiamo assistito contro la Croazia: scenario da non escludere essendo offerto a 4,00.

Nell’altra metà campo l'Inghilterra di Gareth Southgate, approdata alla sua seconda finale consecutiva dopo la disfatta nel tempio di Wembley di tre anni fa contro l’Italia di Mancini, è alla ricerca della vittoria del primo Europeo. Successo che però passa dai piedi, e dalla testa, del reparto offensivo, uno dei più ricchi di talento della competizione: Bukayo Saka, dato a segno a 6,00; Jude Bellingham e Phil Foden, appaiati a quota 5,00 e, naturalmente il capitano Harry Kane offerto a 3,50. Le cinque reti realizzate dall’Inghilterra portano tutte la firma di tre dei quattro moschettieri inglesi e, elemento da non sottovalutare, Kane, dopo oltre 400 reti in carriera, sogna di alzare al cielo il primo trofeo.

Se finora supplementari e rigori hanno decretato la fortuna degli inglesi, la partita contro l’Olanda ha smentito il record nonostante il gol sia arrivato in prossimità del 90’. La possibilità che questo match si protragga oltre i tempi di gioco è data a 2,90 mentre una soluzione ai rigori, come tre anni ma con in più la bottiglietta magica di Pickford, è data a 5,00.

Come sarà ricordato allora questo 14 luglio? Come una “rivoluzione” inglese, uno scontro alla pari tra Corone o una corrida a lieto fine? Non ci resta che aspettare e tifare il prossimo

Campione d’Europa. Pensando anche ai grandi delusi sconfitti nelle semifinali: la Francia dove il 14 luglio è festa nazionale, la Germania che ospita in casa la finale ed è fuori dal torneo. E noi italiani? Restiamo a guardare.