Euro 2024: Inghilterra-Slovacchia 0-1 | Annullato il gol del pari a Foden

Inghilterra-Slovacchia è il terzo ottavo di finale di Euro2024 che si gioca alla “Veltins Arena” di Gelsenkirchen. Gli uomini di Southgate arrivano a questo ottavo dopo aver chiuso al primo posto il gruppo C. La Slovacchia, invece, ha conquistato il terzo posto del gruppo E dietro a Romania e Belgio, davanti all’Ucraina con 4 punti.

Le scelte dei due allenatori

Gareth Southgate sceglie il miglior undici a sua disposizione con Bellingham, Saka e Foden a supporto dell'unica punta Kane. Francesco Calzona accoppia nuovamente Kucka e Duda accanto a Lobotka a centrocampo e lancia Strelec dal primo minuto davanti.

Primo tempo

13' - Contropiede pericoloso della Slovacchia con Haraslin. Ennesimo attacco rapido degli slovacchi con l'esterno ex Sassuolo che riesce ad arrivare in area di rigore avversaria palla al piede ma la sua conclusione viene deviata in maniera provvidenziale da Guéhi, poi la difesa inglese respinge il pallone.



23’ - Inghilterra pericolosa con Kane. Lungo fraseggio in fase offensiva, Trippier crossa dalla sinistra e l'attaccante ex Tottenham incorna perfettamente: il suo tiro finisce in angolo dopo una deviazione della retroguardia slovacca.



25’ – Slovacchia in vantaggio con Ivan Schranz! Lancio lungo a cercare David Strelec, che lavora il pallone temporeggiando quanto basta per imbucare Schranz che si inserisce alla perfezione e supera Pickford.

45+3’ – Fine primo tempo. Gli uomini di Calzona chiudono avanti grazie al terzo gol in questi Europei di Schranz.

Secondo tempo

46' - Inizia la seconda frazione con gli stessi effettivi che hanno chiuso la prima parte di gara.

50' - Foden pareggia ma il Var annulla per fuorigioco. Grande apertura di Kane per Trippier che salta un uomo e la mette in mezzo per il centrocampista del Manchester City che di prima appoggia a porta sguarnita. Esultanza che, però, dura pochi secondi. Foden, infatti, al momento del passaggio del terzino del Newcastle si trova oltre l'ultimo uomo, si rimane dunque sull'1-0 per la Slovacchia.

54’ – Slovacchia vicinissima al raddoppio. Clamoroso errore di comunicazione fra Walker e Stones, ne approfitta Strelec che da centrocampo prova a sorprendere Pickford fuori dai pali: palla che esce di un soffio e tifosi inglesi che possono tirare un respiro di sollievo.

Il tabellino

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Rice, Mainoo; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Allenatore: Gareth Southgate



SLOVACCHIA (4-3-3): Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Strelec, Haraslín.

: Francesco Canzona: 25' Schranz (S): Guehi (I), Mainoo (I), Kucka (S), Bellingham (I), Škriniar (S): Halil Umut Meler (Turchia)