Euro 2024, l'Austria cala il tris alla Polonia e si avvicina agli ottavi

L'Austria supera 3-1 la Polonia, all'Olympiastadion di Berlino, nella sfida valida per la seconda giornata del Gruppo D di Euro 2024. La nazionale guidata da Rangnick trova il vantaggio al 9' grazie ad un colpo di testa di Trauner. I polacchi trovano il pareggio alla mezz'ora con Krystof Piatek, pronto a mettere in rete dopo una respinta della difesa. L'Austria torna avanti al 66' della ripresa per merito di Baumgartner, che sfrutta il velo di Arnautovic e trafigge Szczesny. Proprio l'attaccante dell'Inter fissa il punteggio sul 3-1, trasformando un calcio di rigore. Con questa vittoria gli austriaci si portano a tre punti e vedono gli ottavi. Ancora ferma a zero punti, la Polonia è virtualmente fuori dall'Europeo.

Primo tempo

Parte all'attacco l'Austria e al 9' trova il vantaggio. Mwene raccoglie una corta respinta della difesa avversaria e lascia partire un cross perfetto per la testa di Trauner. L'impatto è perfetto non può nulla Szczesny. Gli uomini di Rangnick giocano sulle ali dell'entusiasmo e continuano a spingere mentre Zielinski e compagni non riescono ad uscire dalla loro area.

Al 18' si vede la Polonia. Il cross di Bednarek trova Zalewski tutto solo al centro dell'area. Il tiro dell'esterno della Roma finisce alto. Ora l'Austria ha arretrato il raggio d'azione. Al 30' arriva il pareggio polacco. Cross di Piotrowski dalla sinistra per il tiro al volo di Buksa. Piatek raccoglie la respinta e a batte Pentz con un tiro potente e preciso. L'Austria chiude il primo tempo in avanti. Al 38' Arnautovic libera Sabitzer, che a tu per tu con Szczesny si fa respingere il tiro da Bednarek. Allo scadere punizione di Zielinski, Pentz vola in tuffo e mette in corner.

Secondo tempo

Il match corre sul filo dell'equilibrio. Sugli sviluppi di un corner battuto da Wimmer, è Posch a saltare più in alto di tutti. Szczesny è ben piazzato e blocca senza problemi. Al 59' comincia l'Europeo per Lewandoski, entrato al posto di Buksa. Al 66' Austria in vantaggio. Il neo entrato Prass scappa sulla fascia e serve Arnautovic, il cui velo elegante smarca Baumgartner. Il tiro all'angolino finisce in rete. Subito il gol, la Polonia accusa il colpo.

Al 76' Baumgartner salta due avversari e offre un pallone d'oro a Wimmer: decisivo Szczesny in tuffo. L'Austria ha preso campo e firma il tris. Su lancio del portiere, Sabitzer è bravissimo ad anticipare Bednarek e ad involarsi verso la porta. Szczesny lo stende nettamente e l'arbitro assegna il rigore. Sul dischetto si presenta Arnautovic che spiazza il portiere della Juve e chiude il match. La Polonia non c'è più in campo e l'Austria rischia di dilagare. All'84' Szczesny compie un miracolo su Posch. Dopo due minuti Laimer prova ad aggirare il portiere polacco, palla fuori di pochissimo. L'ultima occasione capita in pieno recupero al polacco Grosicki, la sua volèe finisce sull'esterno della rete. L'Austria può fare festa sotto il settore occupato dai suoi tifosi.

Il tabellino

POLONIA (3-4-1-2) - Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Piotrowski (46' Moder), Slisz (75' Grosicki), Zalewski; Zielinski (87' Urbanski); Buksa (59' Lewandoski), Piatek (59' Swiderski). Ct: Michal Probierz

AUSTRIA (4-2-3-1) - Pentz; Posch, Trauner (59' Danso), Leinhart, Mwene (63' Press); Seiwald, Grillitsch (46' Wimmer); Baumgartner (81' Gregoritsch), Laimer, Sabitzer; Arnautovic. Ct: Ralf Rangnick

Marcatori: Trauner (A) 9', Piatek (P) 30', Baumgartner (A) 66', Arnautovic (A) (rigore) 78'

Ammoniti: Slisz (P), Wimmer (A), Moder (P), Lewandeski (P), Arnautovic (A), Szczesny (P)

Arbitro: Halil Umut Meler (Turchia)

Stadio: Olympiastadion (Berlino)