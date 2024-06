Euro 2024, sospiro di sollievo per Barella: come sta il centrocampista della Nazionale

Ascolta ora 00:00 00:00

Cresce l'ottimismo in casa azzurra sul recupero di Nicolò Barella in vista dell'esordio a Euro 2024 contro l'Albania del 15 giugno. Il centrocampista dell'Inter ha effettuato questa mattina esami diagnostici di controllo che "mostrano i progressi attesi nel recupero dall'affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi. Il calciatore proseguirà quindi il programma di lavoro prestabilito, nell'ottica di essere reintegrato nel gruppo nei prossimi giorni" , fanno sapere dalla Figc.

Gli esiti di oggi sono stati fondamentali anche per capire i tempi di recupero. Il calciatore nerazzurro partirà per la Germania con il resto del gruppo, dove continuerà a lavorare individualmente in attesa di essere integrato nel resto del gruppo. A questo punto Luciano Spalletti potrebbe decidere di risparmiare a prescindere Barella nel debutto contro l’Albania per dargli tempo per recuperare, evitando spiacevoli ricadute. In quel caso, il ct potrebbe scegliere di schierare a centrocampo Bryan Cristante, l’alternativa più plausibile, altrimenti potrebbe optare per Davide Frattesi o a sorpresa Nicolò Fagioli, ma tutto è ancora da decidere. Di fatto Barella non sarebbe il primo a scendere in campo a torneo in corso. Un po' come accadde a Gattuso durante i Mondiali del 2006, che saltò la prima gara per poi essere decisivo nel prosieguo della manifestazione. Un paragone che si spera possa essere di buon auspicio per gli Azzurri di Spalletti.

Verso Italia-Bosnia

È ripresa nella giornata di ieri all'interno del centro tecnico di Coverciano la preparazione della Nazionale in vista di Euro 2024. Dopo i tagli effettuati da Spalletti all'iniziale elenco di 29 preconvocati (esclusi Provedel, Ricci e Orsolini), oggi il resto dei calciatori ha diviso il proprio lavoro fra riscaldamento fisico-atletico in campo e palestra ed esercitazioni tecnico-tattiche. Nella parte centrale dell'allenamento il ct ha provato due formazioni schierate con il 3-5-2, che dovrebbe essere lo schema con cui l'Italia affronterà domenica prossima la Bosnia nell'ultimo test prima del debutto agli Europei (il 15 giugno con l'Albania).

Una delle due squadre presentava il tandem in attacco formato da Scamacca e Raspadori, in difesa Darmian, Buongiorno e Calafiori e a centrocampo Fagioli in regia. Nell'altra squadra si sono alternati davanti Chiesa e Zaccagni come partner di Retegui. Lavoro personalizzato per Barella, così come per Meret che mercoledì aveva accusato nel riscaldamento pre amichevole con l'Under 20 azzurra un risentimento. Prima di cena i giocatori della Nazionale hanno avuto una riunione con il presidente della Commissione Arbitri della Uefa sulle novità regolamentari del prossimo Europeo, Roberto Rosetti. Questa mattina alle 10 la sessione di foto ufficiali mentre nel pomeriggio dalle ore 16 c'è la conferenza stampa di Spalletti e di un calciatore. A seguire allenamento a Coverciano verso la sfida del Castellani di Empoli con la Bosnia.

Tutti i numeri degli Azzurri

A una settimana dall'esordio a Euro 2024 contro l'Albania, in programma sabato 15 a Dortmund, e alla vigilia dell'ultima amichevole contro la Bosnia ed Erzegovina al Castellani di Empoli.

Questi i numeri di maglia che gli Azzurri indosseranno all'Europeo: 1 Gianluigi Donnarumma, 2 Giovanni Di Lorenzo, 3 Federico Dimarco, 4 Alessandro Buongiorno, 5 Riccardo Calafiori, 6 Federico Gatti, 7 Davide Frattesi, 8 Jorginho, 9 Gianluca Scamacca, 10 Lorenzo Pellegrini, 11 Giacomo Raspadori, 12 Guglielmo Vicario, 13 Matteo Darmian, 14 Federico Chiesa, 15 Raoul Bellanova,

16 Bryan Cristante, 17 Gianluca Mancini, 18 Nicolò Barella, 19 Mateo Retegui, 20 Mattia Zaccagni, 21 Nicolò Fagioli, 22 Stephan El Shaarawy, 23 Alessandro Bastoni, 24 Andrea Cambiaso, 25 Michael Folorunsho, 26 Alex Meret.