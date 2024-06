Euro 2024, la Spagna vince e chiude il girone a punteggio pieno. Albania eliminata

Ascolta ora 00:00 00:00

La Spagna di Luis De La Fuente chiude a punteggio pieno il girone B e lo fa vincendo anche la terza partita del raggruppamento contro l'Albania di Silvinho che chiude invece all'ultimo posto e viene eliminata da Euro 2024. A decidere il match della Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf ci ha pensato la rete siglata da Ferran Torres al 13'. Ampio turnover per le Furie Rosse che hanno potuto far riposare di fatto in blocco tutti o quasi i titolari vista la qualificazione agli ottavi di finale già raggiunta dopo la vittoria sull'Italia di Luciano Spalletti. Partita poco spettacolare con gli iberici che hanno giocato a ritmi bassi e con gli albanesi che non sono di fatto quasi mai riusciti ad impensierire la nazionale di De La Fuente che ha applicato un ampio turnover facendo riposare i big di centrocampo come Pedri, Rodri e Fabian Ruiz ma non solo visto che anche Carvajal, Unai Simon e le punte Nico Willams, Yamal e Morata hanno potuto tirare il fiato (con questi ultimi due impiegati ma solo negli ultimi 20 minuti). La Spagana approda dunque agli ottavi come una delle grandi favorite alla vittoria finale per qualità e per quanto fatto vedere in un girone difficilissimo e vinto in scioltezza e senza correre particolari rischi.

La cronaca della partita

L'Albania parte subito forte per cercare di mettere pressione alla Spagna ma il primo tentativo a rete è degli iberici al 12' con Merino che di testa impatta bene ma Strakosha risponde presente. Il vantaggio delle Furie Rosse, però, si concretizza al 13' con Ferran Torres che riceve un assist al bacio di Dani Olmo e di sinistro di prima va al tiro trovando palo-gol. Dopo il gol dell'1-0 la Spagna addormenta il gioco lasciando in alcuni frangenti la sfera agli albanesi che però mancano nel guizzo. Al 36' buona chance per Dani Olmo per colpire all'interno dell'area da rigore ma perde troppo tempo e viene murato dalla difesa albanese. Al 41' Ferran Torres ci prova con un bel colpo di testa su assist di Grimaldo: palla alta. Al 43' è Merino a tentare il colpo grosso ma la palla si spegne sul fondo. Squillo dell'Albania al 45' con Asllani con un bel destro a giro sul secondo palo: Raya risponde presente. Nella ripresa Grimaldo serve una bella palla per Joselu che ci prova con una girata di sinistro: palla fuori di pochissimo. Ottima occasione perr l'Albania al 63' con Broja che ci prova su una punizione battuta a sopresa con Raya che si rifugia in angolo. Al 77' altra conclusione insidiosa di Asllani che termina fuori. All'80' è Morata a tentare la torsione di testa: palla alta. L'ultima occasione della partita al 92' è dell'Albania con Broja: para Simon.

Il tabellino

Albania : Strakosha; Balliu, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Laçi (72' Berisha), Ramadani, Asllani; Asani (82' Muci), Manaj (59' Broja), Bajrami (72' Hoxha). Commissario tecnico Sylvinho



Spagna: Unai Simon; Navas, Vivian, Laporte (46' Le Normand), Grimaldo; Merino, Zubimendi, Ferran Torres (72' Morata), Oyarzabal (62' Lopez), Dani Olmo (82' Baena), Joselu (72' Yamal) Commissario tecnico Luis De La Fuente

Marcatori: 13' Ferran Torres (S)

Ammoniti: Bajrami (A), Vivian (S), Berisha (A)

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia)

Stadio: Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)