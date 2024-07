Euro 2024 verso le semifinali, ecco le squadre favorite

Ascolta ora 00:00 00:00

Solo 48 ore per scoprire quali squadre tra Spagna, Germania, Portogallo, Francia, Inghilterra, Svizzera, Olanda e Turchia riusciranno a entrare in semifinale per continuare la marcia alla conquista del titolo di Campione d’Europa 2024. Chi sono le favorite secondo gli esperti Sisal? Scopriamolo nei match che si giocano oggi e domani, la risposta finale la darà il campo.

Spagna vs Germania. Oggi alle 18.00 gli spagnoli sfideranno i tedeschi in uno dei match più attesi ed epici: la Roja, al momento, è favorita a 2,75 contro la Germania a 2,80. Quello che è invece certo è che sarà un match in cui la GenZ sarà protagonista: la Spagna si affida a Nico Williams, a segno a 4,50 e Lamine Yamal a 5,00. I padroni di casa sperano invece in una rete del loro gioiellino Jamal Musiala, a segno a 4,50.

Portogallo vs Francia. Alle 21.00 i riflettori saranno tutti puntati sulla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf. Dopo aver eliminato la Slovenia ai rigori, il Portogallo affronta la Francia. Ed è subito sfida tra stelle: Cristiano Ronaldo contro Kylian Mbappè si staccano infatti di pochissimo nelle quote per entrare nel tabellino dei marcatori: 3,75 per CR7 mentre si scende a 3,00 per il transalpino. I francesi, la cui vittoria su Sisal.it è data a 2,45, sono desiderosi di riscattare la sconfitta subita nella finale di Euro 2016 proprio con la "Seleção das Quinas" portoghese che, a 3,50, cercherà di replicare il trionfo. Sarà finalmente questa l'occasione per Cristiano Ronaldo di segnare il suo primo gol in questo campionato europeo e compensare il rigore sbagliato contro la Slovenia?

Inghilterra vs Svizzera. Il pomeriggio di domenica 6 è fatto anche di scontri cromatici tra bianco e rosso. L’Inghilterra, per strappare un pass per la semifinale avrà bisogno di qualcosa in più di un gol allo scadere del secondo tempo. La nazionale di Southgate è pronta ad affrontare la Svizzera affidandosi al capitano Harry Kane – la probabilità che faccia un altro miracolo ed entri ancora nel tabellino dei marcatori è data a 3,00 – e al fenomeno Jude Bellingham, a segno a 4,50. La vittoria degli inglesi è data a 2,25. Sarà sufficiente? La nazionale di Murat Yakin, offerta invece a 3,75 ha dimostrato la sua determinazione eliminando l'Italia agli ottavi e ora punta a raggiungere la semifinale. Non resta che vedere se ci saranno sorprese in arrivo!

Olanda vs Turchia. E a proposito di sorprese, martedì scorso, la doppietta di Merih Demiral ha permesso alla Turchia di superare l’Austria e aggiudicarsi un posto ai quarti. Domani sera, la squadra di Vincenzo Montella affronterà l'Olanda, fresca del successo contro la Romania agli ottavi grazie alla doppietta di Donyell Malen e un gol di Cody Gapko, due dei marcatori che probabilmente andranno a segno anche nella sfida di domani: il primo quotato a 3,25 il secondo a 2,75. Su Sisal.

it, gli Orange sono nettamente favoriti con una quota di 1,60, mentre la vittoria della nazionale turca, che torna ai quarti di finale degli Europei dopo 16 anni, è quotata a 6,00.

Come si dice fra tifosi, “il pallone è rotondo" e questi quarti di finale potrebbero sorprendere. Non ci resta quindi che tifare per il migliore, sarà comunque un grande spettacolo.