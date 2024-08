Europa League e Conference: i sorteggi delle italiane e cosa cambia nei format

UEFA Europa League (Facebook)

Come avvenuto ieri per la Champions League, oggi a Montecarlo è stato il turno dei sorteggi per le altre due massime competizioni europee, l'Europa League e la Conference League rappresentate, nel primo caso, da Roma e Lazio e nel secondo dalla Fiorentina che ieri si è qualificata in extremis ai calci di rigore. Dall'urna, i giallorossi hanno pescato il Tottenham e l'Eintracht Francoforte tra le squadre di prima fascia mentre i biancocelesti se la vedranno contro Porto e Ajax. La società viola, invece, affronterà il Lask considerata la squadra più temibile del suo percorso europeo.

Gli accoppiamenti delle italiane

Nel dettaglio, la Roma sarà impegnata contro l'Eintracht (in casa), Tottenham (trasferta), Braga (in casa), Az Alkmaar (trasferta), Dinamo Kiev (in casa), Union San Gallo (trasferta), Athletic Bilbao (in casa), Elfsborg (trasferta).

La Lazio, invece, affronterà il Porto (in casa), l'Ajax (trasferta), Real Sociedad (in casa), Braga (trasferta), Ludogorets (in casa), Dinamo Kiev (trasferta), Nizza (in casa), Twente (in trasferta).

La Fiorentina giocherà contro Lask (in casa), Apoel (trasferta), The New Saints (in casa), Vitoria Guimaraes (trasferta), Pafos (in casa), San Gallo (trasferta).

La nuova Europa League

Esattamente come per la Champions League, anche l'Europa League si è "adeguata" al girone unico con quattro gare in casa e quattro in trasferta: 36 le squadre in totale con le prime otto che andranno di diritto agli ottavi di finale, dal 9° al 24° posto si affronteranno nei play off e dal 25° al 36° saranno definitivamente eliminate. Rispetto agli altri anni non arriverà nessuna squadra "retrocessa" dalla Champions. Altra novità è l'assenza di derby, ossia di scontri tra squadre della stessa nazione nelle prime otto gare che decreteranno chi andrà avanti e chi no, non esistono più le teste di serie e, come la competizione più importante, ci saranno scontri con squadre della stessa fascia.

A tal proposito, ecco qual era la situazione prima del sorteggio: in prima fascia, oltre a Roma e Lazio c'erano anche Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Francoforte e Tottenham; seconda fascia per Real Sociedad, Az Alkmaar, Braga, Olympiakos, Lione, Paok Salonicco, Fenerbahce, Maccabi Haifa, Ferencvaros; terza fascia per Qarabag, Galatasaray, Malmo, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, San Gallo, Dinamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland; quarta fascia per Elfsborg, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nizza, Anderlecht, Twente, Besiktas, Riga e Steaua Bucarest.

La nuova Conference League

Uniformata anch'essa, in Conference vale lo stesso di Champions ed Europa League con l'unica differenza che ci saranno due gare in meno perché, in questo caso, le 36 partecipanti sono divise in sei diverse fasce e ogni squadra giocherà una partita con una delle avversarie di ogni fascia, qui tre partite in casa e tre partite in trasferta (non 4 e 4).

Prima del sorteggio, in fascia uno era inserita la Fiorentina con il Chelsea, Copenhagen, Gent, Lask Linz, Betis Siviglia; fascia due per Baseksehir, Molde, Legia Varsavia, Heidenheim, Djugarden, Apoel Nicosia; in fascia tre Rapid Vienna, Omonia, Helsinki, Vitoria Guimaraes, Astana, Olimpia Lubiana; quarta fascia per Bruges, Shamrock, The New Saints, Lugano, Hearts, Mlada Boleslav; quinta fascia per Petroclub, San Gallo, Panathinaikos, Backa Topola, Borac, Jagiellonia; sesta fascia per Celje, Larne, Dinamo Minsk, Pafos, Vikingur, Noah.