Al via la nuova Champions League, come cambia e come sono andate le italiane nei sorteggi

Si stanno per svolgere a Montecarlo i sorteggi per la Champions League 2024/2025: le italiane sono cinque (Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna) che tra pochi minuti conosceranno quale sarà il loro destino nel cammino europeo. Nonostante gli accoppiamenti avverranno tra pochi minuti, il calendario con le gare sarà reso noto soltanto sabato 31 agosto. Prima del sorteggio, Cristiano Ronaldo è stata la guest star per essere stato il calciatore che ha segnato più gol nella storia della competizione. Dopo è toccato al nostro Gianluigi Buffon ricevere un premio per la sua carriera, il President's Awards Uefa per aver disputato più gare in Champions: i due, con ruoli diversi, decideranno il destino dei 36 club.

Come funziona la nuova Champions

La rivoluzione della coppa più prestigiosa d'Europa per club inizia quest'anno: a differenza del recente passato, non ci saranno più i classici otto gironi da quattro squadre e le società sono complessivamente 36 invece di 32. Dall'edizione 2024/2025 il girone sarà unico e ogni squadra giocherà in totale otto gare, quattro in casa e quattro in trasferta, con otto avversarie diverse che sono state "pescate" tra le 36. Prima del sorteggio e degli accoppiamenti, tutte le squadre sono state divise per fasce: nella prima fascia ecco Inter, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Liverpool, Borussia Dortmund, Barcellona e Lipsia. In seconda fascia si trovano tre italiane: Atalanta, Juventus, Milan assieme a Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Arsenal, Benfica, Bruges e Shakhtar Donetsk; terza fascia per Feyenoord, Sporting Lisbona, Salisburgo, Psv Eindhoven, Young Boys, Celtic Glasgow, Lilla, Dinamo Zagabria e Stella Rossa. Infine, in quarta fascia ecco il Bologna, Aston Villa, Girona, Stoccarda, Monaco, Sparta Praga, Sturm Graz, Brest e Slovan. Ognuna di esse è stata sorteggiata con due avversarie per ogni fascia (compresa la propria) da cui hanno preso corpo le otto gare.

Chi passa il turno

Trattandosi di un girone unico, dobbiamo immaginare un'unica enorme classifica con tutte e 36 le partecipanti: il regolamento, dunque, è molto semplice visto che i club che fanno più punti passano alla fase successiva. In questo caso le prime otto squadre vanno di diritto agli ottavi di finale, dal 9° al 24° disputeranno i play off mentre le squadre dal 25° posto al 36° saranno definitivamente eliminate dalla competizione e non ci sarà la possibilità di approdare né in Europa League e nemmeno in Conference League, la stagione europea finirà lì. In caso di arrivo a pari punti, il primo criterio che verrà preso in considerazione per il passaggio del turno saranno i gol complessivi, poi le reti fuori casa, le vittorie totali e le vittorie in trasferta.

Tabellone tennistico

A questo punto la composizione del tabellone per i nuovi accoppiamenti sarà "tennistico": in pratica le prime due classificate al termine del girone unico saranno inserite a destra o sinistra (chiaramente ai lati opposti) e l'accoppiamento avverrà contro la 15esima e 16esima o contro i club che li avranno sconfitti ai play off, terza e quarta in classifica se la vedranno contro chi si sarà piazzato al 13° o 14° posto e così via. Per fare in modo che possano incontrarsi soltanto dalla semifinale in poi, le prime quattro squadre del girone si troveranno ai lati estremi del tabellone: la finalissima è prevista a Monaco di Baviera il 31 maggio 2025.

Gare e montepremi

Inutile sottolineare che la Uefa darà più soldi grazie a questo nuovo format: nel dettaglio, il gruzzoletto complessivo è vicino ai due miliardi e mezzo (2,47) e ogni club avrà di diritto una cifra compresa fra 30 e 50 milioni di euro per la sola partecipazione: più punti e più vittorie significano più soldi nelle casse della società.

Le gare si giocheranno sempre il martedì e mercoledì a eccezione del primo turno che vedrà partite anche giovedì 19 settembre mentre l'ultimo turno si giocherà tutto in contemporanea (29 gennaio 2025) per non favorire nessuna.