Sorteggi Europa League, il Milan trova lo Slavia Praga. Roma-Brighton e Sporting-Atalanta

L'urna di Nyon ha svelato le avversarie delle squadre italiane agli ottavi di finale di Europa League. Il Milan sfiderà i cechi dello Slavia Praga con andata al Meazza. La squadra di Pioli evita dunque i pericoli Liverpool e Bayer Leverkusen, trovando sulla sua strada un avversario (almeno sulla carta) abbordabile. Lo Slavia, secondo in campionato, ha già incontrato la Roma nel girone eliminatorio, passando prima. Sconfitta 2-0 all'Olimpico, vittoria 2-0 a Praga.

Va male alla Roma che incontrerà il Brighton di Roberto De Zerbi, con l'andata in casa. Gli inglesi sono una delle rivelazioni della Premier e giocano un calcio molto spettacolare. In campionato al momento si trovano al settimo posto. Una squadra votata all'attacco con qualche fragilità difensiva: a immagine e somiglianza di De Zerbi, diventato in poco tempo uno dei tecnici più ambiti in Europa.

L'Atalanta ritrova invece i portoghesi dello Sporting Lisbona (andata in Portogallo). I nerazzurri hanno già affrontato i portoghesi nel girone eliminatorio, concluso al primo posto. Vittoria in trasferta (2-1) al José Alvalade per gli uomini di Gasperini. Pareggio 1-1 a Bergamo. Una sfida tuttavia da non sottovalutare. Lo Sporting, guidato da Amorim, in piena lotta per il titolo in patria col Benfica, è una squadra di qualità ed ha grande esperienza nelle coppe europee.

Andata in programma il 7 marzo, ritorno previsto il 14 marzo. Le vincitrici dei gironi (teste di serie) giocheranno il ritorno in casa. Se nel doppio confronto le due squadre saranno in pareggio dopo 180 minuti, si andrà ai supplementari indipendentemente dai gol fatti in casa o in trasferta. In caso di ulteriore pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, si andrà ai calci di rigore.

Ottavi di finale

Sparta Praga (Cech) vs Liverpool (Eng)

Marsiglia (Fra) vs Villareal (Spa)

Roma (Ita) vs Brighton (Eng)

Benfica (Por) vs Rangers (Sco)

Friburgo (Ger) vs West Ham (Eng)

Sporting Lisbona (Por) vs Atalanta (Ita)

Milan (Ita) vs Slavia Praga (Cech)

Qarabag (Aze) vs Bayer Leverkusen (Ger)

Le date

Ottavi di finale: andata 7 marzo e ritorno 14 marzo 2024

Sorteggio quarti e semifinali: 15 marzo 2024

Quarti di finale: andata 11 aprile e ritorno 18 aprile 2024

Semifinali: andata 2 maggio e ritorno 9 maggio 2024

Finale: 22 maggio 2024 alla Dublin Arena, (Irlanda)

Sorteggi Conference League

Alle 13 la Fiorentina conoscerà il proprio avversario negli ottavi di finale della Conference League: nell'urna le otto teste di serie che hanno vinto i gironi e le squadre della seconda fascia che hanno battuto i rispettivi avversari nei playoff: una tra Molde, Olympiacos, Royal Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Maccabi Haifa, Ajax, Dinamo Zagabria e Servette affronteranno la squadra di Vincenzo Italiano. L'andata si giocherà il 7 marzo, il ritorno una settimana dopo.