Europa League, Marsiglia - Atalanta 1-1: pareggia Mbemba | DIRETTA

L'Atalanta sfida il Marsiglia al Velodrome, nell'andata delle semifinali di Europa League. Un appuntamento storico per il club bergamasco, che gioca una semifinale europea 36 anni dopo la prima volta, stagione 1988 in Coppa delle Coppe contro i belgi del Malines.

Arbitra il tedesco Daniel Siebert. Tra le due squadre non ci sono precedenti, sarà il primo incrocio in assoluto. La sfida di ritorno è prevista giovedì 9 maggio alle ore 21 al Gewiss Stadium. La partita tra Marsiglia e Atalanta sarà trasmessa da Sky, sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253) e da DAZN. La telecronaca di Sky è affidata a Maurizio Compagnoni e Giancarlo Marocchi. Su DAZN racconterà la sfida Stefano Borghi.

La diretta

50' - I nerazzurri provano ad allentare la pressione. Ci prova da fuori Koopmeiners, si distende e blocca Pau Lopez

48' - Spinge ancora il Marsiglia. Stavolta è l'altra punta Sarr ad andare il tiro. Mura la difesa atalantina

47' - Pau Lopez con un rinvio lungo trova Aubameyang che prova a sorprendere fuori dai pali Musso, senza successo

46' - Partiti

FINE PRIMO TEMPO

Grande equilibrio in un Velodrome infuocato. Passa in vantaggio l'Atalanta all'11' con il solito Scamacca. Il Marsiglia trova il pari con Mbemba. Al 42' i padroni di casa si divorano il gol del vantaggio con un contropiede concluso fuori da Aubameyang.

45' - Concessi due minuti di recupero.

42' - Marsiglia vicinissimo al vantaggio. Contropiede velocissimo di Harit che allarga su Aubameyang, l'ex Dortmund a tu per tu per Musso angola troppo il tiro che finisce fuori. Un'occasione davvero clamorosa ma era stato bravo il portiere argentino a chiudergli lo spazio di tiro

38' - Si vedono anche i padroni di casa. Gran palla in verticale di Harit per Veretout, chiude tutto Ederson con un intervento strepitoso in scivolata

31' - Nerazzurri in avanti. Tiro cross velenoso dalla sinistra di De Ketelaere, poi ci prova di nuovo Koopmeiners da fuori ma la difesa del Marsiglia devia in angolo

25' - Adesso i ritmi sono più bassi, l'Atalanta prova a far girar palla alla ricerca del varco giusto

20' - Gol Marsiglia. Sugli sviluppi di un angolo battuto da Clauss, Kondogbia libera al tiro Mbemba, a segno con un tiro a giro che colpisce il palo poi batte Musso

16' - Sull'intervento infortunio muscolare per Kolasinac, al suo posto entra Pasalic. Scala in difesa de Roon mentre il croato va ad occupare un posto a centrocampo

14' - Reazione immediata del Marsiglia. Cross dalla sinistra di Luis Enrique, esce a vuoto Musso, ci pensa Kolasinac con una gran diagonale ad anticipare di testa Sarr

11' - Gol Atalanta. La squadra di Gasperini passa al primo affondo. Dal limite dell'area Koopmeiners smarca Scamacca che batte Pau Lopez con un diagonale ben angolato

4' - Proteste del Marsiglia per un leggero contatto in area di rigore fra Aubameyang e Zappacosta. Fa cenno di proseguire Siebert

1' - Partiti

Gasset si affida in attacco all'esperto Aubameyang in coppia con il senegalese Sarr. Non mancano alcune vecchie conoscenze della Serie A come i centrocampisti Kondogbia, capitano della squadra ed ex Inter, e Veretout ex di Fiorentina e Roma. Tra i pali l'ex Roma Pau Lopez. Parte in panchina il Tucu Correa, altro ex nerazzurro.

Gasperini deve rinunciare allo squalificato Hien e agli infortunati Holm e Toloi, out anche Bakker. In difesa è pienamente recuperato Scalvini che affianca Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo Zappacosta e Ruggeri sulle fasce con de Roon ed Ederson al centro, sulla trequarti ci sono Koopmeiners e De Ketelaere a supporto di Scamacca. Tra i pali il portiere di coppa Musso.

Il tabellino

MARSIGLIA (3-5-2) - Pau Lopez; Mbemba, Balerdi, Murillo; Clauss, Harit, Kondogbia, Veretout, Luis Henrique; Sarr, Aubameyang. Allenatore: Jean-Louis Gasset

ATALANTA (3-4-2-1) - Musso, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (16' Pasalic), Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: Scamacca (A) 11', Mbemba (M) 20'

Ammoniti:

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)