Europa League, l'Atalanta cerca il primo posto contro lo Sporting: chi gioca e dove vederla

L'Atalanta ospita lo Sporting Lisbona, al Gewiss Stadium alle ore 18.45, nella sfida del Gruppo D, valida per il quinto turno della fase a giorni dell’Europa League. Tre i punti di vantaggio sulla formazione di Amorin, seconda con 7 punti. All'andata la sfida si concluse 2-1 per gli orobici (con i gol di Scalvini, Ruggeri e Gyokeres su rigore).

La squadra di Gasperini vuole consolidare il primato nel gruppo per ottenere la qualificazione diretta agli ottavi della competizione, avendo a disposizione due risultati su tre. Ai nerazzurri basta infatti un pareggio per chiudere al primo posto la fase a gironi con un turno d'anticipo e guadagnarsi un posto tra le prime sedici del torneo. Lo Sporting invece è secondo a +3 dallo Sturm Graz, avversaria nell’ultimo turno ed è obbligato a vincere Bergamo se vuole superare la Dea, evitando così gli spareggi di febbraio.

Il momento delle squadre

L'Atalanta arriva a questa sfida europea dopo aver perso in casa contro il Napoli di Mazzarri in campionato. La Dea ha perso solo due delle 18 gare giocate nella competizione (11 vittorie e 5 pareggi). Nei precedenti confronti a Bergamo tra le due formazioni, Coppa delle Coppe 1963 e 1988, ha vinto entrambe le volte per 2-0. Lo Sporting invece attualmente primo in classifica in campionato insieme al Benfica, è reduce dalla goleada di Coppa di Portogallo (8-0 al Dumiense).Il club di Lisbona ha giocato 16 gare esterne contro squadre italiane in Europa senza mai vincere (4 pareggi e 12 sconfitte), perdendo la più recente contro la Juventus nei quarti di finale della scorsa edizione di Europa League.

Amanhã vamos à luta em Bérgamo



#ATASCP pic.twitter.com/YEsamFt3RA — Sporting CP (@SportingCP) November 29, 2023

.

Le ultime dei campi

Gasperini potrebbe schierare la difesa a tre davanti a Musso in porta rappresentata da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. In questo caso nella mediana a 4 agirebbero De Roon ed Ederson al centro con Hateboer e Ruggeri ad agire come esterni di destra e sinistra. Koopmeiners e De Ketelaere alle spalle dell'unica punta Scamacca.

Nello Sporting Lisbona invece il tecnico Amorim potrebbe presentarsi al Gewiss con il classico 3-4-3 formato da Diomande, Inacio e Coates in difesa davanti ad Adan e con Esgaio, l'ex Lecce Hjulmand, Morita e Reis a centrocampo a supporto del tridente formato da Edwards, Gyokeres e Pedro Goncalves.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1) - Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini

SPORTING LISBONA (3-4-3) - Adan; Diomande, Inacio, Coates; Esgaio, Hjulmand, Morita, Reis; Edwards, Gyokeres, Pedro Goncalves. Allenatore: Ruben Amorim

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Dove vedere la partita

Atalanta-Sporting Lisbona sarà trasmessa su Sky Sport ai canali 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4k) e 252 (Sky Sport) in diretta alle ore 18.45. Il match sarà visibile in streaming su DAZN scaricando l'app su smartphone e tablet, oppure collegandosi al portale tramite pc o notebook. Disponibili anche i servizi in streaming su NOW e Sky Go.

In alternativa, sono utilizzabili anche dispositivi come Amazon Fire Stick, Tim Vision box e Google. Sarà possibile scaricare l'applicazione anche su console di gioco come Playstation e Xbox. Stefano Borghi racconterà la sfida su DAZN, mentre su Sky i telecronisti saranno Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi.