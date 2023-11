Colpo Napoli in casa dell'Atalanta: vittoria al debutto per Mazzarri

Ascolta ora: "Colpo Napoli in casa dell'Atalanta: vittoria al debutto per Mazzarri"

Il Napoli passa 2-1 al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, nella sfida valida per la 13ª giornata di Serie A. Buona la prima per Walter Mazzarri, tornato dopo dieci anni sulla panchina dei campioni d'Italia, al posto di Rudi Garcia.

Succede poco per quasi tutto il primo tempo. Gli azzurri trovano il vantaggio, allo scadere, grazie ad un colpo di testa di Khvicha Kvaratskhelia, ottimamente servito da Di Lorenzo. Nella ripresa la squadra di Gasperini ha una reazione veemente e trova il pareggio con Ademola Lookman, che svetta più in alto di tutti sul cross di Hateboer. La squadra di Gasperini mette alla corde il Napoli senza trovare la rete. Al 79' Carnesecchi è impreciso al rinvio. In spaccata Osimhen serve Eljif Elmas, che segna il gol vittoria.

Con questa vittoria la squadra di Mazzarri si porta al terzo posto con 24 punti. Resta ferma a quota 20 invece l'Atalanta, poco fuori dalla zona Champions.Nel midweek entrambe le squadre saranno impegnate nelle coppe europee, l'Atalanta ospita in casa lo Sporting Lisbona mentre il Napoli è atteso dalla trasferta al Bernabeu contro il Real Madrid. Prossimi impegni in campionato invece Torino-Atalanta (lunedì 4 dicembre) e Napoli-Inter (domenica 3 dicembre).

La partita

Sorpresa in casa Atalanta, fuori Scamacca gioca De Ketelaere insieme a Lookman. Alle loro spalle agirà Pasalic. In mediana spazio a Koopmeneirs ed Ederson, sugli esterni Zappacosta e Bakker. In difesa il terzetto Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, tra i pali Carnesecchi.

Mazzarri conferma il 4-3-3. Tridente d'attaco con Politano e Kvaratskhelia ai lati di Raspadori. In regia c'è Lobotka affiancato da Anguissa e Di Lorenzo. In difesa coppia centrale Rrahmani e Natan, sulle fasce Di Lorenzo e Olivera. In porta Gollini.

Primo tempo

Inizio bloccato del match con le squadre, attente a non lasciare spazio. Si fa viva prima l'Atalanta con un colpo di testa di Pasalic, sugli sviluppi di una punizione, blocca Gollini. Al 32' il Napoli passa in vantaggio, stacco di testa vincente di Rrahmani ma la rete viene annullata per fuorigioco. Escono per infortunio Zappacosta e Olivera. La partita si accende nel finale. Al 44' gli azzurri trovano il gol con Kvaratskhelia, che segna di testa sul cross di Di Lorenzo. Arriva immediata la reazione dei nerazzurri. Ci prova di testa Koopmeiners, salva Gollini. In pieno recupero doppia chance per il Napoli, batti e ribatti in area: Carnesecchi salva su Zielinski poi Scalvini mura il tap in di Di Lorenzo.

Secondo tempo

Gasperini si gioca subito la carta Ruggeri al posto di Bakker. I nerazzurri aumentano il forcing e trova subito il pari. De Ketelaere allarga sulla destra per Hateboer, cross in area per Lookman e colpo di testa vincente che non lascia scampo a Gollini. La squadra di Gasperini continua a spingere, Mazzarri prova ad allentare la pressione e manda in campo Osimhen ed Elmas per Raspadori e Politano. Al 68' Pasalic scambia il pallone con Koopmeiners e poi batte Gollini, ma l'arbitro annulla per fuorigioco dell'olandese. Poco dopo ci prova De Ketelaere, il belga entra in area e calcia di sinistro, trovando una deviazione in angolo. Al 79' Napoli di nuovo in vantaggio. Rinvio errato di Carnesecchi, Osimhen in spaccata prolunga per Elmas, che insacca a porta sguarnita. I nerazzurri provano gli ultimi assalti con i neo entrati Scamacca e Muriel ma il Napoli regge bene e porta a casa i tre punti.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-1-2) - Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (76' Bonfanti); Zappacosta (32' Hateboer), Ederson, Koopmeiners, Bakker (46' Ruggeri); Pasalic; Lookman (83' Scamacca), De Ketelaere (83' Muriel). Allenatore: Gian Piero Gasperini

NAPOLI (4-3-3) - Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan (78' Østigård), Olivera (38' Juan Jesus); Anguissa, Lobotka, Zielinski (78' Cajuste); Politano (64' Elmas), Raspadori (63' Osimhen), Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri

Marcatori: Kvaratskhelia (N) 44', Lookman (A) 53', Elmas (N) 79'

Ammoniti: Natan (N), Djimsiti (A), Di Lorenzo (N), Kolasinac (A)

Arbitro: Maurizio Mariani (Roma)