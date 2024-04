Europa League, l'Atalanta cerca l'impresa a Liverpool: le scelte di Gasp e Klopp

L'Atalanta sfida il Liverpool ad Anfield Road, nell'andata dei quarti di finale di Europa League.

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno eliminato lo Sporting Lisbona agli ottavi (1-1 a Lisbona e 2-1 in rimonta a Bergamo). I Reds di Jurgen Klopp, invece hanno surclassato lo Sparta Praga nel primo turno a eliminazione diretta (5-1 in trasferta e 6-1 tra le mura amiche).

Le due squadre si sono affrontate già nella fase a gironi della Champions League 2020-21, con i bergamaschi che prima persero con un nettissimo 5-0 in casa e poi vinsero 2-0 in Merseyside. Il ritorno è fissato tra una settimana al Gewiss Stadium. Chi si qualifica affronterà una tra Benfica e Marsiglia, le altre due formazioni della parte alta del tabellone.

Il match è in programma alle ore 21 ad Anfield Road e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253) e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. Telecronaca Sky affidata a Federico Zancan, con il commento tecnico di Luca Marchegiani mentre per DAZN ci sarà Stefano Borghi.

La diretta

5' - Ritmi altissimi nell'atmosfera magica di Anfield. Ci prova da fuori l'argentino MacAllister, la conclusione è alta

4' - I Reds reagiscono subito: Gakpo accelera e allarga il gioco a sinistra verso Nunez, che conclude in porta, respinge in due tempi Musso

3' - Grande occasione per l'Atalanta. Palla rubata di de Roon su Elliott, il rimpallo favorisce Pasalic che calcia a botta di sicuro, salva col volto Kelleher e manda in angolo

2' - Il Liverpool parte all'attacco. Combinazione in velocità fra Endo e Gakpo, Ruggeri chiude tutto favorendo l'uscita di Musso che fa sua la sfera

Klopp deve rinunciare ad Alisson, al suo posto Kelleher. Partono dalla panchina Salah e Luis Diaz. In attacco spazio a Nunez, ai suoi lati Elliott e Gapko.

Gasperini perde Kolasinac oltre all'infortunato Scalvini. In difesa gioca de Roon. Il portiere è Musso. In avanti De Ketelaere in appoggio a Scamacca.

Il tabellino

LIVERPOOL (4-3-3) - Kelleher; Gomez, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Endo, MacAllister, Jones; Gakpo, Nunez, Elliott. Allenatore: Jurgen Klopp

ATALANTA (3-4-1-2) - Musso; De Roon, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori:

Ammoniti:

Arbitro: Halil Umut Meler (Turchia)