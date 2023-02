Europa League, la Roma beffata nel finale: finisce 1-0 per il Salisburgo

La Roma perde 1-0 contro il Red Bull Salisburgo, nella sfida d'andata valida per i sedicesimi di Europa League. La squadra di Mourinho gioca una buona partita in terra austriaca e può recriminare per aver mancato almeno tre occasioni nitide. Nel primo tempo i giallorossi si difendono con ordine e sfiorano il gol con Tammy Abraham, che non concretizza da ottima posizione. Nella ripresa sono i legni a fermare Pellegrini e compagni. Prima Cristante colpisce di testa la base del palo poi Belotti su una girata sotto misura trova prima un rfilesso miracoloso di Kohn e poi la traversa. A due minuti dalla fine, arriva la doccia fredda. Il centrocampista argentino, di origini italiane, Nicolas Capaldo colpisce indisturbato di testa e sigla la rete della vittoria. L'appuntamento per la sfida di ritorno è fissato giovedì 23 febbraio, allo stadio Olimpico ore 21. Servirà vincere ma dopo quanto visto stasera, il passaggio del turno sembra alla portata degli uomini di Mourinho.

La partita

Matthias Jaissle esclude Sesko e schiera in attacco Okafor e Fernando, con Sucic trequartista. A centrocampo Gourna-Douath in regia, ai lati Seiwald e Capaldo, mentre in difesa capitan Ulmer e Dedic sulle fasce, con Solet e Pavlovic centrali, davanti a Kohn.

Josè Mourinho conferma il 3-4-2-1 con Abraham a guidare l'attacco e alle sue spalle Dybala e Pellegrini. El Shaarawy e Zalewski sulle fasce, con Cristante e Matic in mediana, in difesa spazio al solito trio Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio.

Primo tempo

Partenza aggressiva del Salisburgo che ci prova da fuori prima con Sucic e poi con Capaldo. Al 14' Fernando, servito in area prova a girare in area ma trova il muro di Smalling. Al 25' fanno vivi i giallorossi, Abraham gira di testa un cross di El Shaarawy ma non riesce ad angolare. La squadra di Mourinho riesce ad alleggerire la pressione e si difende con ordine. Gli austriaci fanno girare palla senza però creare grattacapi a Rui Patricio. Al 43' la migliore occasione del primo tempo è per la Roma. Palla lunga di Cristante per Abraham, l'inglese entra in area e calcia a botta sicura ma trova la risposta di Kohn, fortunato a bloccare la sfera in un successivo rimpallo.

Secondo tempo

La ripresa inizia senza Dybala, fuori per un problema fisico e sostituito da Celik. Gli austriaci riprendono le redini della partita. Al 55' il tiro di Capaldo viene deviato, terminando fuori di poco. Insiste il Salisburgo. Al 61' il neo entrato Adamu, in sospetta posizione di fuorigioco, gira di testa ma non trova la porta. Grande occasione per la Roma. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, irrompe di testa Cristante sul primo palo: la palla finisce sulla base del palo. All'81' ancora i giallorossi pericolosissimi stavolta con Belotti. L'ex Torino conclude a rete dopo un azione confusa. Kohn risponde con un super riflesso e spedisce il pallone sulla traversa. Alla prima vera occasione passa il Salisburgo. Bella azione da parte del Salisburgo, che con Pavlovic mette dentro un buon cross. Capaldo si inserisce con i tempi giusti, brucia Ibanez e di testa fa 1-0. Non c'è più tempo per la reazione della Roma, la trasferta in terra austriaca finisce con un'autentica beffa.

Il tabellino

RED BULL SALISBURGO (4-3-1-2) - Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Gourna-Dou, Seiwald; Sucic (82' Gloch); Fernando (60' Adamu), Okafor (82' Koita). A disposizione: Walke, Stejskal, Van der Brempt, Onguene, Baidoo, Bernardo, Amankwah, Kjaaergaard, Sesko. Allenatore: Matthias Jaissle

ROMA (3-4-2-1) - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Dybala (46' Celik), Pellegrini (74' Wijnaldum); Abraham (74' Belotti). A disposizione: Boer, Svilar, Kumbulla, Llorente, Karsdorp, Camara, Tahirovic, Spinazzola, Bove, Wijnaldum, Volpato. Allenatore: Josè Mourinho

Marcatori: Capaldo (S) 88'

Ammoniti: Pavlovic (S), Koita (S), Ibanez (R), Gloch (S)

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia)

Stadio: Red Bull Arena (Salisburgo-Austria)