Europa League, Roma-Brighton – LA DIRETTA

La lanciatissima Roma di De Rossi si presenta all’Olimpico per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League contro un’avversaria tra le più ostiche, il Brighton di Roberto de Zerbi. L’undici del tecnico italiano non sta brillando ultimamente in Premier League ma è sempre un avversario da prendere con le molle per il tecnico romano. Seguite con noi la diretta testuale di questo big match che potrà testare le ambizioni dei giallorossi nella seconda competizione europea più prestigiosa.

Le scelte dei tecnici

Visto l’ottimo momento dei giallorossi, De Rossi ripresenta in buona parte l’undici che ha steso il Monza nel fine settimana. In porta intoccabile Svilar, che contro il Feyenoord aveva fatto miracoli mentre in difesa sugli esterni spazio a Celik e Spinazzola. A centrocampo Paredes regista, Cristante e Pellegrini sulle fasce. Le speranze dei tifosi che affollano l’Olimpico riposte nel tridente Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

De Zerbi si affida all’esperienza dell’ex viola Igor sulla sinistra mentre a destra trova spazio Lamptey. Coppia di centrali esperti con capitan Dunk e Van Ecke mentre la mediana vedrà Gilmour e Gross a proteggere la difesa. Buonanotte, Enciso ed Adingra, invece, avranno il compito di alimentare l’unica punta, il nazionale inglese Danny Welbeck.

La diretta

46' - Prima sostituzione per De Zerbi: fuori il paraguayano Enciso, spazio al talentuoso ex Barcellona Ansu Fati.

FINE PRIMO TEMPO

45+1' - Il Brighton è ancora pericoloso in ripartenza ma per fortuna Svilar mette una parata miracolosa su un colpo di testa di Welbeck da distanza ravvicinata.

43' - Nonostante il ritmo elevatissimo, Lukaku trova il modo di estirpare un pallone a centrocampo e involarsi verso la porta, evitando l'uscita di Steele. ROMA 2-0.

39' - Nuova entrataccia di Van Hecke sul guizzante Pellegrini: stavolta il signor Letixier mette mano al taschino e tira fuori il primo giallo.

37' - Dopo un duro contatto con Buonanotte che fa chiedere a gran voce il giallo ai romanisti, Pellegrini si rifa provando dalla distanza con un gran sinistro. Palla deviata in angolo.

29' - La Roma rialza un attimo la testa e si rende pericolosa ancora una volta sul binario sinistro. Nuovo cross di un vivace Spinazzola che trova ancora la testa di Lukaku. Peccato che l'impatto col pallone non sia dei migliori.

25' - Continua l'ottimo momento del Brighton: dopo un contrasto con Van Hecke che lascia a terra Pellegrini, buona azione che fornisce a Welbeck un ottimo pallone. Buono il colpo di testa, migliore la risposta di Svilar.

20' - Il Brighton non ci sta e pressa forte a caccia del pareggio. La Roma si chiude bene, cercando di ripartire ma ci vuole l'aiuto di tutti per contenere gli inglesi. Per bloccare la fuga di Enciso serve un buon intervento in ripiego di Dybala.

13' - Grandissima ripartenza della Roma, con Dybala che semina il panico e gonfia la rete. Il guardialinee alza subito la bandierina, gelando l'entusiasmo dell'Olimpico. Ci vuole però qualche minuto per capire se la posizione della Joya fosse regolare. Alla fine arriva il via libera: ROMA 1-0.

9' - Il Brighton progressivamente alza il baricentro e si rende pericoloso, colpendo in pieno il palo su una ripartenza e un po' di confusione davanti a Svilar.

3' - Grandissima partenza della Roma, che pressa alto e mette in grave difficoltà l'undici inglese. La prima grande palla gol capita a Lukaku, che si getta di testa su un buon cross di Spinazzola. Ottimo il suo colpo di testa ma Steele si supera.

Il tabellino

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Lamptey, Van Heeke, Dunk, Igor; Gilmour, Gross; Buonanotte, Enciso (46' Ansu Fati), Adingra; Welbeck. Allenatore: Roberto De Zerbi

Marcatori: 13' Dybala (R), 43' Lukaku (R)

Ammoniti: 39' Van Hecke (B)

Espulsi: nessuno

Arbitro: François Letexier (Francia)