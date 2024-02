Europa League, la Roma pareggia in trasferta col Feyenoord: Lukaku "salva" i giallorossi

La Roma pareggia (1-1) contro il Feyenoord al De Kuip di Rotterdam, nell'andata dei playoff di Europa League validi per accedere agli ottavi di finale della competizione.

Una buona Roma nel primo tempo gioca con coraggio, costruendo diverse palle gol. La più grande con la traversa colpita da Paredes al 40'. Al primo minuto di recupero la squadra di De Rossi viene punita dalla rete siglata di testa dal brasiliano Igor Paixao.

Nella ripresa i giallorossi trovano il pareggio grazie a Romelu Lukaku, che segna di spalla su cross dalla sinistra di Spinazzola. L'ultimo brivido lo regalano gli olandesi. Ivanusec colpisce il palo esterno direttamente da punizione, con Svilar immobile. Si torna in campo giovedì 22 febbraio, alle ore 21.00 all'Olimpico.

La partita

Slot rinuncia dall'inizio alla stella Gimenez, alle prese con un problema al polpaccio. Fuori anche il difensore Geertruida, messo ko da un attacco febbrile oltre al centrocampista Timber. Out anche il portiere Bijlow e al capitano Trauner. Tra i pali Wellenreuther, in difesa Beelen farà coppia con l'ex Fiorentina Hancko. In attacco il giapponese Ueda.

Numerosi cambi anche per De Rossi rispetto al campionato. In porta c'è Svilar, in difesa dentro Llorente al fianco di Mancini. A sinistra Spinazzola rileva Angelino, a destra Karsdorp. A centrocampo Bove sostituisce Cristante insieme a Paredes e Pellegrini. In attacco confermati Dybala e Lukaku. Zalewski preferito ad El Shaarawy.

Primo tempo

La prima occasione è per la Roma. Al 9' un filtrante geniale di Dybala mette Pellegrini davanti alla porta: il capitano della Roma prova a dribblare senza successo Wellenreuther, Sul pallone arriva ancora per Dybala che tocca nuovamente per Pellegrini, finito però in fuorigioco. I giallorossi insistono. Al 17' Dybala crossa al centro: la palla arriva a Lukaku, il suo colpo di testa è centrale. Dopo due minuti si vede il Feyenoord. Palla verticale di Stengs per Paixao, il quale entra in area con una serpentina poi conclude, spedendo la palla a pochi centimetri dal palo. I giallorossi vanno vicini al vantaggio al 40'. Paredes riceve palla in zona trequarti e calcia benissimo verso la porta, con Wellenreuther che la toglie dalla porta respingendola sulla traversa. Al primo minuto di recupero, Feyenoord in vantaggio. Hartman riceve sulla sinistra, crossa al centro superando Llorente nella traiettoria, con Paixão che tutto solo incorna di testa e la mette in rete.

Secondo tempo

I giallorossi provano la reazione immediata. Al 52' Dybala si smarca bene provando la conclusione col destro, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Poco dopo, cross dalla sinistra di Spinazzola, Lukaku sfugge al controllo di Hartman e colpisce di testa in maniera imprecisa. Il Feyenoord manovra palla a terra, cercando di congelare il pallone. Arrivano i primi cambi, Slot manda in campo Gimenez per Ueda, De Rossi si gioca la carta El Shaarawy. Al 67' arriva il pareggio della Roma. Spinazzola sfonda a sinistra e mette un gran cross verso il centro, Lukaku anticipa Hancko e colpisce di spalla, incrociandola sul secondo palo. La traiettoria inganna Wellenreuther. I ritmi calano vistosamente e le squadre sembrano accontentarsi del pareggio. All'89' si fa vedere Gimenez. Il destro secco del messicano, viene respinto con i pugni da Svilar. Gli olandesi ci provano fino alla fine. Ivanusec prova a sorprendere Svilar direttamente da fermo, sbattendo sul palo esterno. Dopo sette minuti di recupero l'arbitro mette fine alle ostilità.

Il tabellino

FEYENOORD (4-3-3) - Wellenreuther; Nieuwkoop (78' Read), Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Stengs (71' Ivanusec); Minteh (63' Lingr), Ueda (63' Gimenez), Paixao (79' Milambo). Allenatore: Arne Slot

ROMA (4-3-3) - Svilar; Karsdorp (81' Celik), Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove (87' Cristante), Paredes, Pellegrini; Dybala (87' Baldanzi), Zalewski; Lukaku. Allenatore: Daniele De Rossi

Marcatori: Paixao (F) 45'+1, Lukaku (R) 67'

Ammoniti: Beelen (F), Minteh (F), Llorente (R), Stengs (F), Bove (R)

Arbitro: Radu Petrescu (Romania)