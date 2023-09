Europa League: urne fortunate per Roma e Atalanta

Ascolta ora: "Europa League: urne fortunate per Roma e Atalanta"

Dopo la Champions oggi è il turno dei sorteggi di Europa e Conference League, con tre squadre italiane protagoniste: Atalanta e Roma in Europa League, la Fiorentina in Conference. L'urna di Montecarlo è stata benevola con giallorossi e nerazzurri: i primi affronteranno Slavia Praga, Sheriff e Servette, i secondi con Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow. Scongiurato il Brighton di De Zerbi che ha pescato un girone di fuoco con Ajax, Marsiglia e Aek Atene

Il girone della Roma

Alla Roma di José Mourinho, finalista della passata stagione, è andata decisamente bene con Slavia Praga, Sheriff e gli svizzeri del Servette. I giallorossi sono i grandi favoriti di questo girone, l'unica incognita è rappresentata dal fatto che la squadra di Mourinho potrebbe prendere un po' alla leggere un girone da vincere a tutti i costi per garantirsi poi un sorteggio favorevole nella fase ad eliminazione diretta. La Roma può contare sull'esperienza e sulla maggiore qualità tecnica del gruppo e soprattutto su una coppia d'oro formata da Romelu Lukaku e Paulo Dybala, oltre ai nuovi arrivi Paredes, Renato Sanches, Aouar.

Il girone dell'Atalanta

Anche l'Atalanta di Gasperini ha pescato bene con l'unica grande incognita rappresentata dallo Sporting Lisbona. Gli austriaci dello Sturm Graz e i polacchi del Rakow non possono rappresentare una grande difficoltà per una squadra che in questi anni ha tenuto testa alle big della Serie A e d'Europa.

I gironi di Europa League

Gruppo A

West Ham, Olympiacos, Friburgo, TSC



Gruppo B

Ajax, Marsiglia, Brighton, AEK Atene



Gruppo C

Rangers, Betis, Sparta Praga, Aris Limassol



Gruppo D

ATALANTA, Sporting CP, Sturm Graz, Rakow



Gruppo E

Liverpool, LASK, Union Saint-Gilloise, Tolosa

Gruppo F

Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos



Gruppo G

ROMA, Slavia Praga, Sheriff, Servette



Gruppo H

Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde

