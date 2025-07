Europei 2025: chi è Cristiana Girelli la calciatrice più pagata

Con una doppietta da sogno Cristiana Girelli ha trascinato l'Italia femminile alla storica semifinale degli Europei, in programma stasera contro l'Inghilterra. A 35 anni non è solo leader e capitana, ma anche il cuore pulsante, il volto della Nazionale di Andrea Soncin. Ha superato quota 100 presenze con la maglia azzurra, segnando in ogni competizione internazionale: Europei, Mondiali, qualificazioni, tornei olimpici. È una delle migliori marcatrici della storia del calcio femminile italiano con 61 gol realizzati. Ma chi è la giocatrice simbolo dell'Italia femminile?

Nata a Gavardo, in provincia di Brescia, nel 1990, Cristiana ha iniziato a calciare il pallone da bambina. Cresciuta tra le fila del Bardolino, ha vissuto gli anni d’oro con il Brescia prima di passare alla Juventus Women, dove ha continuato a collezionare trofei, gol e applausi. Sono 30 in totale i titoli in carriera. Si tratta di un'attaccante atipica, dotata di estro e creatività ma anche tecnica e intelligenza calcistica. Ha un destro micidiale ed è abile a svariare sul fronte offensivo, a muoversi tra le linee a creare spazi. Due sono i suoi pezzi forti: il colpo di tacco e il colpo di testa.

Oltre il campo c’è una Cristiana che ama cucinare (è soprannominata La Chef). Ha un profondo legame con la sorella Nicole ed è innamorata persa delle sue nipotine. Pratica pilates, ama leggere soprattutto Mazzantini e Gramellini. Ha un'esultanza tutta sua: la mano sinistra a forma di C intorno all’occhio, e l’altro mano con un dito che ruota libero richiamando proprio il suo cognome. Nella scorsa stagione è stata una presenza fissa ad Amazon Prime per commentare la Champions League, ha partecipato anche a Sanremo 2023 presentando uno dei suoi cantanti preferiti, Gio Evan. Si definisce però particolarmente stonata "Se canto io la musica italiana muore".

Sin da bambina il suo idolo è Alessandro Del Piero, che poi ha avuto modo di conoscere realizzando un sogno. Ha infatti rivelato di scambiarsi messaggi con il suo mito, in una sorta di rituale scaramantico prima delle partite più importanti. E anche al termine della sfida contro la Norvegia, è stato immancabile il supporto dello storico numero dieci della Juve. Secondo il portale tedesco, Soccerdonna, che ha stilato la classifica della 10 calciatrici più pagate della nostra Serie A, Cristiana è in testa con un ingaggio di 225mila euro all'anno.

Ora che è al suo quarto e ultimo Europeo, non vuole più fermarsi e smettere di stupire. Di sicuro con lei al comando, l’Italia può sognare in grande. L'Inghilterra in semifinale sarà un banco di prova durissimo, ma con una leader così, tutto è possibile.