La famiglia di Pelé in ospedale a Natale: la toccante foto sui social

Si aggravano le condizioni dell'82enne ex campione brasiliano Pelé, ricoverato dallo scorso 29 novembre e sottoposto a cure palliative all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. Considerato lo stato di precaria salute in cui si trova la leggenda del calcio, la famiglia, intenzionata a non lasciarlo neppure un istante, ha trascorso con lui anche la notte di Natale.

A inizio di questo mese è stata resa pubblica la notizia che Pelé non risponde più alle cure chemioterapiche, cosa che ha spinto il personale sanitario che ha in cura il campione a sospendere il trattamento per passare alla terapia palliativa.

In queste ultime ore i medici hanno parlato di " disfunzione renale e cardiaca " e di progressione della malattia. L'ex calciatore del Santos è stato operato lo scorso anno per un tumore al colon. Sono ore durissime per la famiglia, che non lascia il capezzale del congiunto.

Ieri, passata la mezzanotte, Kely Nascimento, una delle figlie di Pelé, ha pubblicato su Instagram una foto che la vede abbracciata al padre, steso nel letto. Un'immagine dolce e straziante al contempo. " Restiamo qui, nella lotta e nella fede. Un'altra notte insieme ", si legge nel post.

Sul profilo social la donna ha poi condiviso un altro scatto in cui viene immortalata l'intera famiglia riunita. " Quasi tutti noi. Buon Natale. Gratitudine, amore, unione, famiglia. L'essenza del Natale. Vi ringraziamo tutti per tutto l'amore e la luce che ci inviate ", è il commento di Kely Nascimento.

Con Pelé c'è la famiglia al completo. Nella stanza occupata dal campione si trovano la moglie Marcia Aoki e gli altri figli Flavia ed Edinho. Quest'ultimo, allenatore del club Londrina, è arrivato sabato a San Paolo per stare con il padre e le sorelle.

Per la notte di Natale tanti parenti si sono aggiunti alla famiglia. È arrivato anche Joshua Arantes, altro figlio dell'ex calciatore. Presenti anche Sophia e Stephany, nipoti di Pelé.