Festeggia il Milan, torna a casa la Juve. Cosa c'è dietro la "scossa" di Sergio Conceiçao

La chiameranno la scossa di Sergio Conceiçao. E invece è ben altro. La prima sconfitta nel calcio italiano incassata dalla Juve a Ryad nella semifinale matura dopo oltre un’ora di comodo comando del gioco e delle occasioni da gol.

Un solo sigillo di Yldiz, entrato all’improvviso al posto di Conceiçao figlio (dolore al flessore della gamba destra), è un vantaggio misero che non può sempre servire specie se poi a inizio della ripresa proprio il turco e Vlahovic (poi a sorpresa sostituito da Thiago Motta) sprecano il comodo ko.

Il Milan, come rianimato all’improvviso da un guizzo di Pulisic (anticipa in area su una palla vagante Locatelli e si procura il rigore poi trasformato), riesce addirittura a passare davanti con un contropiede di Musah e successivo cross, deviato da Gatti che

trova Di Gregorio fuori dalla porta sguarnita.

Festeggia il Milan che resta in Arabia per il derby di lunedì prossimo, torna a casa la Juve con un carico di veleni e di censure aspre per la gestione tattica del suo allenatore.