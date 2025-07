La Fifa di Infantino inquilina di Trump

Gianni Infantino (nella foto) si frega le mani. Il suo Mondiale per club non avrà avuto il successo di spettatori sperato, ma il torneo allargato che voleva concorrere con la nuova SuperChampions sta regalando premi sostanziosi - grazie all'aiuto degli amici sauditi - e vicini a quelli del gioiello Uefa, la semifinale tra Psg-Real Madrid è il top a livello di risultati e poi è stato consolidato il legame sempre più stretto con il presidente Usa.

L'ultimo importante segnale è la Fifa che diventa inquilina della Trump Tower, il grattacielo sulla Fifth Avenue quartier generale newyorkese del tycoon che fino a sabato ospiterà anche il trofeo. Un bel colpo di marketing anche per l'inquilino della Casa Bianca che secondo alcuni nella sua veste di imprenditore starebbe sfruttando, per i propri vantaggi commerciali, la posizione politica di Infantino. Che nel frattempo aveva aperto un ufficio anche a Miami e a Toronto. «La FIFA è un'organizzazione globale e per essere globali, bisogna essere locali ed essere ovunque. Quindi grazie al presidente Trump, grande appassionato di calcio». Che ha inserito 625 milioni di dollari per la sicurezza del Mondiale nella «One Big Beautiful Bill» oltre alle eccezioni ai divieti di ingresso negli Usa per atleti, tecnici e personale sportivo.

E intanto stasera alle 21 (Canale 5 e Dazn) nel MetLife Stadium di East Rutherford, sette miglia a ovest dal centro del distretto di Manhattan, la sfida tra i campioni d'Europa parigini a caccia dell'en plein e i plurititolati Blancos del Real. Mai una sfida è arrivata così avanti nel calendario in un torneo internazionale. Chi vince affronterà domenica il Chelsea dell'italiano Maresca in una finale tutta europea (doppietta dell'ex Joao Pedro al Fluminense). La stella del basket Nba Kevin Durant ha versato 46 milioni per acquisire l'1,6% del Paris che negli Usa vuole riscrivere tutti i record stagionali del club, dai gol segnati (ora sono 164, il primato è 171) al numero di vittorie (ne manca una per eguagliare le 48 del 2015-16) fino ai trofei vinti (con il Mondiale sarebbero cinque). E nella solita Fifth Avenue c'è un negozio ufficiale del Psg, un unicum per quanto riguarda le società calcistiche europee.

Per la prima volta ritrova il suo passato Kylian Mbappé, che ha ritirato la denuncia per mobbing ma non il ricorso per recuperare i 55 milioni di euro di arretrati non pagati dal Paris negli ultimi mesi di

permanenza sotto la Tour Eiffel. Per i bookie, francesi favoriti e probabile gol dell'ex. I duelli più attesi? Kvara-Vinicius e quello a distanza tra Donnarumma e Courtois. Hernandez, Pacho e Hujisen fuori per squalifica.