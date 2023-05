La Fiorentina alla caccia di una finale europea che manca da trentatre anni, mentre il Basilea, dopo essersi sbarazzato del Nizza, vuole un pass per l'atto conclusivo della Conference League a Praga. All'Artemio Franchi di Firenze si disputa la gara di andata di una sfida, che preannuncia equilibrio massimo. Le due formazioni hanno un unico precedente a livello continentale, il girone di qualificazione dell'Europa League 2015/2016, che sorrise agli elvetici in grado di imporsi in riva all'Arno e di pareggiare tra le mura amiche. Adesso, la posta in palio vale molto di più ed entrambe le compagini non vogliono arrestare la propria corsa verso la finale.

Fiorentina-Basilea, chi sta meglio

Nell'ultimo match di campionato, la Fiorentina è stata sconfitta di misura in casa dei campioni d'Italia del Napoli, ma la massima attenzione del gruppo di Italiano era rivolta a questa partita, che vale una stagione intera. Il mister recupera Arthur Cabral, assente al Maradona per una botta al piede, ma pronto a riprendersi la maglia da titolare contro la sua ex squadra. Il brasiliano è il vero spauracchio degli elvetici, che conosce bene, anche se in queste ultime uscite sembra aver bagnato le polveri.

Il feeling con le coppe europee, tuttavia, fa ben sperare i colori viola. In alternativa pronto Jovic, positivo a Napoli. Terracciano, incappato in qualche linea di influenza, sarà regolarmente a difendere i pali della Fiorentina. Sottil, eroe contro il Lech Poznan, accusa un altro problema muscolare ed è costretto a dare forfait. Il mister gigliato, in conferenza stampa, ha esalato Dodò, uno dei giocatori più brillanti di quest'ultimo scorcio di stagione: "Il suo fisico gli permette di lavorare fortissimo in entrambe le fasi. Può essere il nostro trascinatore emotivo per tutto quello che fa. Si sacrifica tanto per la causa, come tutti i suoi compagni".

La controparte elvetica, guidata dal maestro Heiko Vogel, non sta brillando in campionato e nell'ultimo scontro casalingo contro lo Zurigo ha subito un pesante 0-2, con tanto di grave espulsione di Xhaka che dovrà stare fuori per ben otto turni. In Europa, invece, il Basilea vince e convince, grazie a un granitico 3-4-2-1. L'allenatore svizzero, oltre all'ex Cabral, ha inquadrato in Ikoné il pericolo numero uno: "Ci aspettiamo una partita molto difficile, la Fiorentina è una squadra tattica, avremo poco tempo per attaccare, dobbiamo essere coraggiosi e giocare la partita perfetta. Dobbiamo credere in noi stessi. Ci preoccupiamo perchè conosciamo Cabral, ma anche Ikonè è un grande giocatore, anche se è l’intera squadra che funziona bene".

Dove vederla in tv

L'andata della semifinale di Conference League tra Fiorentina e Basilea, è in programma alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in diretta su DAZN e Sky Sport Calcio (canale 202). Sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go, dedicata agli abbonati Sky.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Terzic, Ranieri, Bianco, Duncan, Barak, Kouamé, Saponara, Brekalo, Jovic. Allenatore: Vincenzo Italiano.

BASILEA (3-4-2-1): Hitz; Lang, Adams, Calafiori; Ndoye, Diouf, Xhaka, Millar; Amdouni, Augustin; Zeqiri. A disposizione: Salvi, Pelmard, Burger, Males, Fink, Novoa, de Mol, Esslam, Kade. Allenatore: Heiko Vogel.

Arbitro: François Letexier (Francia)