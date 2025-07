Fiorentina, Pioli è il nuovo allenatore: chi è il tecnico nato a Parma

Si sapeva da settimane ma nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità: Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico nato a Parma 59 anni fa torna a sedersi sulla panchina viola dopo la prima esperienza tra il 2017 e 2019 ma anche dopo esserne stato calciatore negli anni compresi tra il 1989 e il 1995 come ha ricordato il club viola sul proprio sito web e sui canali social. Tra gli altri, dello staff di Pioli fanno parte anche il figlio Gianmarco in qualità di collaboratore tecnico mentre l'allenatore in seconda è Andrea Tarozzi (anch'esso ex calciatore viola).

Le parole di Commisso

" Sono molto contento dell'arrivo di Stefano Pioli alla guida della prima squadra della Fiorentina - ha dichiarato il presidente, Rocco Commisso -, sin dalle prime parole che ci siamo scambiati, ho trovato nel mister valori umani e voglia di lottare per questo club e questa città che conosce così bene e alla quale è profondamente legato. Io, la mia famiglia e tutta la Fiorentina diamo il bentornato a Stefano augurandogli il meglio per questa nuova avventura in maglia viola".

La carriera di Pioli

Dopo l'ultino anno passato nella panchina dell'Al Nassr (ha allenato Cristiano Ronaldo) e ottenuto il terzo posto in campionato, il tecnico nato a Parma ritorna in Italia: i tifosi del Milan hanno sicuramente un dolce ricordo del "Pioli in on fire" visto che il tecnico ha vinto il 19° scudetto del club rossonero nella stagione 2021-2022. Ruolo difensore, da calciatore ha indossato le maglie di Parma, Juventus, Verona, Fiorentina, Padova, Pistoiese, Fiorenzula e Colorno, come allenatore ha iniziato a muovere i primi passi nell'Under 18 e poi nell'Under 20 del Bologna e del Chievo. Nel 2003-2004 il debutto nella prima squadra della Salernitana, ha successivamente allenato Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo, Palermo. Poi è arrivato il Bologna (2011-2014), la Lazio (2014-2016), l'Inter per un anno, poi come detto la Fiorentina e le cinque stagioni al Milan. Oltre alla vittoria dello scudetto con il Milan, Pioli ha raggiunto le finali di Coppa Italia 2014-2015, Supercoppa italiana 2015 con la Lazio e Supercoppa italiana 2022 con il Milan.

Volano gli abbonamenti

A testimoniare un certo entusiasmo nei confronti della squadra e della stagione che verrà, sono già 3.500 gli abbonamenti sottoscritti da parte dei tifosi della Fiorentina nel primo giorno della nuova campagna di tesseramento. Lunghe le code all'apertura dei botteghini, segnale che la società di Commisso si sta muovendo bene sul mercato a cominciare dalla guida tecnica.

Ancora massima incertezza, però, per l'attaccante viola e della Nazionale Moise Kean che è corteggiato dal club arabo dell'Al Qadsiah ma anche il Manchester United sarebbe pronto ad acquistarlo saldando la clausola da 52 milioni che è valida fino a martedì 15 luglio.