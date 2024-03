Fiorentina - Roma 1-1: Ranieri di testa, risponde Aouar | DIRETTA

Tre sono le posizioni in classifica che dividono Fiorentina (ottava a 42 punti) e Roma (quinta a 47) ma soprattutto tre sono i punti in ballo all’Artemio Franchi per giocarsi la solidità d’un ruolo di primo piano in ambito europeo. Due squadre in forma, in un momento cruciale della stagione, che hanno vinto – in maniera molto diversa – in Conference ed in Europa League: in campionato, la Viola di Italiano è a sei vittorie (ed un pareggio) nelle ultime otto disputate; dall’arrivo di De Rossi, d’altra parte, la Roma pare aver riacquisito spinta e forza, conquistandosi ben 18 punti – scia positiva che vede i giallorossi dietro soltanto ad Inter (21) e Bologna (19).

Le formazioni titolari

Vincenzo Italiano torna a Firenze, dopo il turno di Conference, con la necessità di far bene. Così, davanti a Terracciano fra i pali, ancora Milenković, confermato nonostante le critiche, da centrale assieme a Ranieri; a tener le fasce Kayode e Biraghi. Recuperato Arthur, dal primo minuto la mediana sarà occupata però da Maxime Lopez e Mandragora, col comparto offensivo composto da Nico González, Bonaventura e Sottil – prima punta al Gallo Belotti per ferire i suoi ex compagni.

Daniele De Rossi evita la conferenza stampa pre-partita, ma vola nel capoluogo toscano con un (forse) insperato ottimismo. Confermato Svilar, nonostante gli acciacchi, così come l’imprescindibile Mancini affiancato in centro da N'Dicka (con Smalling ancora out per il trauma alla caviglia), e sostenuti ai lati dal recuperato Llorente e Angeliño. Con Pellegrini con ancora al meglio, Paredes, Cristante e Aouar compongono il centrocampo, dietro a El Shaarawy, Dybala e Lukaku davanti che saranno incaricati di tenere alta la Joya giallorossa.

Inizia il riscaldamento Fiorentina-Roma è su DAZN https://t.co/Vn2jaSNHq0 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 10, 2024

La cronaca in diretta

58’ – AOUAR: GOL! - Accelerazione prorompente di Dybala, che illumina l’azione con un cambio di passo straordinario, che finta di calciare e poi scarica su Angeliño – il terzino cerca di metterla in mezzo, con deviazione di Ranieri, e Aouar di testa imbuca per il pareggio: 1-1

56’ – Bonaventura ammonito per un calcetto rifilato a Paredes a pallone lontano

49’ – Squillo importante della Roma: El Shaarawy da sinistra trova un’imbucata perfetta per Cristante che, dentro all’area, ribatte di prima rasoterra con forza ma trova Terracciano in ginocchio che respinge

47' – Si fa subito pericolosa la Viola, ancora da corner: battuta di Biraghi verso il dischetto, si gira Belotti ma la testata scivola a lato del secondo palo di Svilar

46’ – Ikoné al posto di Nico González: la prima mossa di Italiano

FINE PRIMO TEMPO

45’+1’ – Ammonito Huijsen: terzo giallo per la Roma, ancora una volta sul lavoro di Sottil

39’ – Viola straripante: N’Dicka è provvidenziale nel murare la battuta di Bonaventura, con l’incursione pericolosa del numero 5 di casa nell’area di Svilar

38’ – L’argentino in maglia numero 16, appena ammonito, salva sulla linea una ribattuta in sforbiciata di Belotti

36’ – Ammonito Paredes: intervento di frustrazione su Mandragora

34’ – Manovra avvolgente e corale della Viola: Belotti riceve da Bonaventura e di testa fa sponda per Sottil ma la palla è fuori d’un soffio

32’ – De Rossi è costretto alla chiamata dalla panchina: Mancini out, perché il centrale aveva già rischiato un secondo giallo con Belotti; entra quindi Huijsen

23’ – Alza i giri la Fiorentina: pressing feroce della Viola, buona incursione di Belotti che poi tira addosso a Svilar

22’ – Asse Bonaventura – Nico González, la palla arriva poi a Mandragora che sgancia il mancino: alto ma con sospiro

18’ – RANIERI: GOL! – Dal corner che ne segue, Ranieri coglie la spizzata del numero 10 argentino ed imbuca: 1-0 e Fiorentina in vantaggio

17’ – Nico González avrebbe un’ottima occasione per liberare il tiro dal limite dell’area: deviato in corner

13’ – Il minuto dell’eterno capitano Davide Astori: si alzano i decibel al Franchi

6’ – Tentativo di girata di Ranieri da punizione (deviatissima) di Biraghi: primo corner alla Viola

5’ – Mancini atterra Sottil ed è il primo ammonito della gara

4’ – Scarico di Dybala e Lukaku scaraventa addosso a Terracciano il primo tiro in porta del match

1’ – Partenza forte della Roma, che sfrutta la profondità coi quinti: palla lunga per Angeliño che scavalca Biraghi per il primo tiro (alto) verso la porta di Terracciano

Il tabellino del match

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano; Biraghi, Ranieri, Milenković, Kayode; Mandragora, Maxime Lopez; Sottil, Bonaventura, Nico González (46' Ikoné); Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano

ROMA (4-3-3) – Svilar; Llorente, Mancini (32' Huijsen), N’Dicka, Angeliño; Paredes, Cristante, Aouar; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. Allenatore: Daniele De Rossi

Marcatori: 18' Ranieri (F)

Ammoniti: Ammoniti: 5' Mancini (R), 36’ Paredes (R), 45’+1’ Huijsen (R)

Espulsi: n/a

Arbitro: Davide Massa (Imperia)