La Fiorentina vola in semifinale di Conference League, dove troverà il Real Betis

La Fiorentina conquista la semifinale di Conference League grazie al 2-2 con il Celje nel ritorno dei quarti di finale. In Slovenia la Fiorentina aveva vinto 2-1. I prossimi avversari della squadra allenata da Raffaele Palladino saranno gli spagnoli del Real Betis. All'Artemio Franchi di Firenze la squadra viola si porta avanti con Mandragora al 37', gli ospiti ribaltano la partita con i gol di Matko al 54' e Nemanic al 65'. Definitivo 2-2 di Kean al 67'. Querst'ultimo ancora una volta è stato il trascinatore della squadra toscana.

"I ragazzi sono stati bravi, è stato un mese bellissimo", commenta il presidente Rocco Commisso ai microfoni di Sky. "Ora andiamo avanti, pensiamo al Cagliari e all'Empoli. Terza semifinale? E' vero, ma non abbiamo ancora vinto niente. Vediamo se ce la facciamo quest'anno. Grazie a tutti, i giocatori, l'allenatore e anche i tifosi",

"La semifinale è motivo di grande orgoglio ma oltre ai lati positivi ci sono anche cose da migliorare - dice Palladino a fine gara -. Abbiamo raggiunto l'obiettivo del passaggio del turno, con un ottimo primo tempo. I lati negativi sono che queste partite ci devono far crescere e non possiamo lasciare campo agli avversari e smettere di giocare. Merito anche a loro, sono una buona squadra. Manca la gestione dei momenti. Facciamo grandi primi tempi e poi magari, alla prima disattenzione, paghiamo. Dopo il primo gol ci siamo un po' abbassati, dobbiamo capire che non dobbiamo snaturarci. Vogliamo comandare il gioco e dobbiamo capire i momenti, questa partita ci farà crescere".

"La componente testa è fondamentale, contro grandi squadre l'attenzione deve essere al 110% mentre contro le cosiddette piccole si rischia di prenderle sotto gamba nella cura dei

dettagli. Si rischia di fare prestazioni non giuste, mentre ora sappiamo che il Betis è una grande squadra. La partita si prepara da sola, vogliamo arrivare fino in fondo alla competizione", conclude il tecnico della Fiorentina.