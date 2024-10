Flop Ronaldo, sbaglia il rigore decisivo e colpisce un bimbo in pieno - Video

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Al-Nassr allenato da Stefano Pioli incappa nella prima dolorosa sconfitta dal momento in cui l'ex tecnico del Milan è sbarcato in Arabia Saudita, finendo anticipatamente fuori dalla King's Cup per mano di un rivale almeno sulla carta decisamente più modesto: a far rumore non è solo lo 0-1 finale, quanto il fatto che a risultare determinante nella debacle sia stato un rigore fallito da Cristiano Ronaldo, che se messo a segno avrebbe potuto riportare in equilibrio il match.

I fatti si sono verificati nella serata di ieri, martedì 29 ottobre: la squadra di Cr7 si trovava ad affrontare davanti al suo pubblico la partita valida per gli ottavi di finale della King's Cup contro Al-Taawoun. Tutti si sarebbero attesi una vittoria abbastanza agevole da parte dell'undici allenato da Stefano Pioli, un risultato che alla vigilia nessuno metteva in dubbio. Si dice sempre, tuttavia, che la palla è rotonda, per cui non è inusuale che il verdetto del campo differisca anche in modo netto rispetto ai pronostici, e così è accaduto in questa circostanza.

L'Al-Taawoun è infatti andato sorprendentemente in vantaggio al minuto 71, per effetto della rete messa a segno dal difensore della nazionale saudita Waleed Al-Ahmed. Ciò nonostante, quando tutto sembrava perduto, l'Al-Nassr ha avuto una clamorosa occasione per riportare il risultato in parità e arrivare ai supplementari. A tempo ormai scaduto, il direttore di gara ha fischiato un calcio di rigore per la squadra di casa, consegnando ai gialloblu la preziosissima opportunità di agguantare i rivali e di sognare di poter ribaltare il risultato nei 30 minuti successivi per proseguire la sua corsa in Coppa.

Ovviamente è Cristiano Ronaldo a incaricarsi della trasformazione del tiro dagli 11 metri, anche se in questa circostanza, a differenza di tante altre volte in carriera, a risultare determinante è stato un suo errore. Cr7 prende la rincorsa e calcia con grande forza il pallone: la mira è completamente sbagliata, e la sfera va ben al di sopra della traversa della porta avversaria, proseguendo la sua corsa verso la curva.

Ad essere centrato in pieno volto dal pallone è un bambino che col suo smartphone in mano, volato dopo il terribile impatto, pensava di riuscire a immortalare il gol dell'1-1 da parte del suo

idolo. Il piccolo è crollato a terra tra le lacrime, aiutato dagli altri tifosi nelle sue vicinanze, mentre per Ronaldo si concludeva amaramente un altro tentativo di riuscire a impreziosire la sua infinita bacheca di trofei.