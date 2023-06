Foggia, salta la promozione in Serie B: spari contro l'auto del capitano

Quanto avvenuto a Foggia la scorsa notte ha dell'incredibile, dell'assurdo. Alcuni colpi di arma da fuoco, infatti, sarebbero esplosi in direzione dell'automobile del capitano della squadra rossonera Davide Di Pasquale. La Jeep Renegade del difensore 27enne era parcheggiata presso lo stadio "Zaccheria" e alcuni dei colpi sono stati sparati anche sul finestrino del conducente. Gli uomini della Digos sono già a lavoro e stanno indagando su un presunto fatto di intimidazione dopo la sconfitta del Foggia di Delio Rossi nello spareggio contro il Lecco per la promozione in Serie B.

Il grave episodio è avvenuto poche ore dopo la sconfitta per 3-1 contro il Lecco che non ha permesso ai pugliesi di tornare nel campionato cadetto dopo quattro anni di assenza. Questo triste e preoccupante episodio, che niente ha a che vedere con il gioco del calcio, non rende onore ad un'intera città che è invece stata al fianco della squadra per tutta la stagione. Il Lecco ha avuto la meglio in tutte e due le gare, 2-1 all'andata e 3-1 al ritorno, meritando la promozione in Serie B.

Una stagione comunque positiva

Il Foggia ha chiuso la stagione regolare al quarto posto nel girone C con 61 punti, uno in più del Cerignola quinto, a quattro punti di distanza dal Pescara terzo, a meno 19 dal Crotone secondo e ad un abisso dal Catanzaro che ha vinto il campionato e guadagnato l'accesso diretto alla serie cadetta. Il Lecco invece ha chiuso al terzo posto la stagione regolare a pari punti con il Pordenone ma dietro per scontri diretti e differenza reti in un campionato vinto dalla FeralpiSalò.

La cavalcata playoff è stata dura per entrambe, ma i lombardi nelle due sfide hanno meritato ampiamente la promozione. Secondo quanto appreso in esclusiva da Sportitalia, domani con una conferenza stampa ad hoc, Delio Rossi lascerà il Foggia proprio in virtù della mancata promozione in Serie B. La stagione del Foggia, dunque, nonostante la mancata promozione resta ampiamente positiva con un sogno accarezzato, sfiorato che non si è però concretizzato. Di certo, l'episodio avvenuto oggi ai danni di capitan Di Pasquale provocano sconforto e preoccupazione visto che tutto ciò nulla ha a che vedere con lo sport.