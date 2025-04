Follia Mourinho nel derby di Istanbul: perde e afferra per il naso l'allenatore del Galatasaray

Ascolta ora 00:00 00:00

José Mourinho ne ha combinata un'altra delle sue. Al termine della sfida Fenerbahce-Galatasaray, il tecnico portoghese è stato protagonista di un alterco con l'allenatore avversario, Okan Buruk, subito diventato virale.

Lo Special One afferra per il naso il tecnico turco, che va subito a terra con le mani in faccia. Insomma un'altra puntata imperdibile dell'infuocato derby di Istanbul. D'altronde che ci fossero le solite tensioni era facilmente prevedibile ma non fino a questo punto. Vince il Galatasaray con una doppietta di Osimhen, dimostrandosi ancora una volta più forte. E non mancano come sempre veleni e polemiche. Protagonista assoluto non poteva che essere Mourinho, che dall'approdo in Turchia si è calato subito a pieno nella "guerra infinita" tra i due club di Istanbul. Nei giorni scorsi aveva scelto la frase "We are clean" per protestare contro gli arbitri, riguardo ai presunti favori arbitrali dei rivali di sempre. Ora è arrivato l'ennesimo evitabile show dopo di cui lo Special One andrà incontro, con ogni probabilità a una lunga squalifica.

LE CRAQUAGE DE JOSÉ MOURINHO !



Au terme d'une fin de match tendue et marquée par la victoire de Galatasaray contre Fenerbahçe en Coupe de Turquie, l'entraîneur portugais est venu pincer le nez de son homologue Okan Buruk.... qui en a bien rajouté au moment de tomber. pic.twitter.com/ZToNks7HB2 — RMC Sport (@RMCsport) April 2, 2025

Ma andiamo con ordine. Nei minuti finali gli animi si accendono fino a scatenare una rissa tra le due panchine: Buris Alper Yilmaz, giocatore della panchina del Galatasaray, va a sfidare da solo tutti i giocatori del Fenerbahce a due minuti dalla fine. I suoi compagni e alcuni collaboratori tecnici lo portano via, ma la rissa tra le due panchine si è ormai scatenata. Un parapiglia che spinge l’arbitro a espellere Yilmaz, poi altri due giocatori e il vice di Mourinho, Salvatore Foti. Ma non finisce qui. Dopo il triplice fischio, anche il portoghese viene espulso. Le telecamere infatti lo inquadrano mentre stringe il naso di Okan Buruk, l'ex ala destra dell'Inter di Cuper. Il turco va subito a terra con le mani in faccia. Qualcuno tira via Mou, che sembra incredulo. Qualcun altro soccorre l'altro allenatore. Un'altra mega rissa, almeno, non si scatena. Anche se in campo poi entra pure la polizia.